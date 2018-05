Design: Fontanot lancia ringhiere d’epoca firmate Giulio Cappellini

Milano, 21 mag. (Labitalia) – Fontanot, fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo con i suoi 70 anni di storia nel settore delle scale di design, consolida la propria strategia di brand extension con nuove linee di prodotto. Tra gli ultimi progetti, il rilancio delle ringhiere d’epoca con un tocco di design firmate da Giulio Cappellini. Il progetto, ideato dal designer per Fontanot, prende forma in un parapetto e una parete divisoria in acciaio, una tipologia di prodotto che l’azienda realizza nel canale Contract. Realizzato in acciaio spazzolato, il parapetto si distingue per la piastra superiore avente fresate tonde come richiamo ai tubolari inferiori che ne caratterizzano il disegno.

Per Cappellini, questo progetto rappresenta ‘una interpretazione della bravura di Fontanot nel realizzare ringhiere metalliche dal disegno semplice e sofisticato”. “Elementi bassi o elementi alti – spiega – che fungono da filtro negli ambienti. Una nuova e moderna rivisitazione delle classiche ringhiere delle case milanesi d’epoca. L’acciaio spazzolato crea riflessi e dona un aspetto elegante e contemporaneo a questi elementi di grande rigore formale ma caratterizzati dalla cura del dettaglio, dove perfette intersezioni tra superfici curve e superfici lineari ne caratterizzano il design senza tempo – .

Il progetto con Cappellini si aggiunge ad altre collezioni di ringhiere e balaustre realizzate dal Centro Ricerche Fontanot, che si caratterizzano per gli elevati standard di qualita’ e diversificate tra loro per design, materiali, trattamenti e soluzioni tecniche. “Oltre alla linea Railing, che include ringhiere e balaustre di grande pregio in acciaio inox, facili da montare e applicabili anche su scale in muratura sia all’interno che all’esterno degli ambienti, Fontanot ha creato l’elegante corrimano in vetro, Railing Glass, perfettamente adattabile al modello di scala LaFont Essential, e installabile ad incasso a pavimento – Glass In, oppure a binario a vista in alluminio anodizzato – Glass On”, sottolinea una nota.

