Arricchire la casa con le sedie di design

Una sedia di design può offrire il tocco in più necessario per trasformare una zona living anonima in un ambiente conviviale ed elegante. Sarebbe improprio fare riferimento alle sedie unicamente come elementi da abbinare a un tavolo, in uno studio, in una cucina o in una sala da pranzo: esse, infatti, con i dovuti accorgimenti e con uno stile adeguato si possono presentare come arredi di pregio, dal valore perfino artistico, a cui può essere dedicato uno spazio ad hoc.

Elementi come le sedie design Cappellini sono il frutto di una ricerca accurata e ingegnosa, e in quanto tali coniugano la funzione estetica con quella pratica, migliorando il contesto in cui vengono inseriti sotto tutti i punti di vista. Dai materiali alla forma, dal comfort ai colori, non sono pochi i parametri che permettono di distinguere, di classificare e di catalogare le varie sedute. Quel che è certo è che una sedia di design è un vero e proprio investimento, di carattere economico e non solo, destinato a garantire una resa ottimale anche a distanza di tempo. Per azzardare e giocare con la creatività, poi, si può pensare addirittura di collocare un arredo di questo tipo in bagno, per sfruttarlo quando si ha la necessità di rilassarsi, magari mentre ci si dedica alla cura della propria pelle.

La scelta dei materiali

Un aspetto che non può essere sottovalutato – come si è già detto – è quello che ha a che fare con la scelta dei materiali, che devono essere considerati non solo in funzione della loro resa estetica, ma anche in base alla loro longevità. Per esempio, una sedia per il bagno deve essere in grado di sopportare senza problemi un livello di umidità molto alto, così come una seduta destinata al terrazzo, al giardino o a qualsiasi altro spazio esterno deve essere realizzata in modo tale da non risentire in negativo dell’azione della pioggia e degli altri agenti atmosferici. L’alluminio e la plastica sono i due materiali più indicati in tal senso, sia per la loro resistenza che per la facilità di lavaggio.

Quando ricorrere alle sedie di design

Con le sedie di design ogni ambiente può essere rigenerato e trovare nuova vita: le conformazioni più moderne stabilite dai designer di oggi sono studiate con attenzione per favorire un connubio perfetto tra comfort e innovazione. L’importante è mantenere una certa coerenza di stile tra l’aspetto della seduta e l’arredamento in cui essa andrà inserita: occorre, infatti, creare un insieme armonico, all’insegna di un equilibrio che deve coinvolgere le forme e i colori. Non che gli effetti di contrasto siano vietati, ovviamente: una sedia caratterizzata da una tinta molto accesa, per esempio, può essere affiancata a mobili dalle nuance neutre. Nel caso in cui, invece, gli arredi già presenti manifestino di per sé delle cromie piuttosto appariscenti, il consiglio è quello di non sovraccaricare in maniera eccessiva.

A dover essere valutati e presi in esame non sono solo i colori dei mobili, ma anche quelli delle pareti. Se è vero che ogni sedia di design può essere considerata una piccola opera d’arte, poi, è altrettanto vero che c’è bisogno di valorizzarla e di metterla in risalto in maniera adeguata: a questo proposito si può pensare di studiare un’illuminazione ad hoc, che può essere resa in vari modi. Dai faretti alle lampade da terra, dalle torciere alle applique, di certo non mancano le soluzioni a cui si può ricorrere per esaltare le caratteristiche e le linee di una seduta di prestigio.