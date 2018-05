Turismo: ciset, quello sportivo vale 1,4 mld dollari nel mondo (4)

(AdnKronos) – Qualche dato su sport e pratica sportiva in Italia. Sono oltre 11 milioni nel 2016 le persone che in Italia fanno sport all’interno di societa sportive del sistema Coni, di cui 4,6 milioni sono gli atleti tesserati alle diverse federazioni sportive nazionali, in aumento del +2% rispetto al 2014. A questi si aggiungono oltre 1 milione di operatori che a vario titolo svolgono attivita di supporto e sostegno alla pratica (tecnici, ufficiali di gara, collaboratori). (Coni, 2016).

I primi 5 sport per numero di atleti sono il calcio (piu di 1 milione di atleti, il 25% di tutti i tesserati), la pallavolo (8% dei tesserati), il tennis (8%), la pallacanestro (7%) e l’atletica leggera (5%). Il ciclismo raccoglie quasi 78 mila atleti, il 2% di tutti i tesserati. (CONI, 2016).

Nel 2016 sono quasi 14,7 milioni gli italiani sopra i 3 anni che dichiarano di fare sport in forma continuativa nel proprio tempo libero, a cui si aggiungono 5,7 milioni di persone che lo fanno in maniera saltuaria. Si tratta di quasi il 35% della popolazione, in crescita di 4 punti percentuali tra 2013 e 2016. Tra i 6 e 10 anni si raggiunge la percentuale piu alta di persone che praticano sport in modo continuativo (60%) (Coni e Istat, 2016).

