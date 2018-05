Petrarca Rugby: Siamo Campioni d’Italia

Padova – Sette anni dopo l’ultimo titolo il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano: il tredicesimo scudetto nella storia dello storico Club biancoscudato arriva, per la prima volta nella storia dei play-off, davanti al pubblico di casa, di fronte agli oltre seimilacinquecento spettatori accorsi a sostenere questo pomeriggio il XV guidato da Andrea Marcato.

Per il giovane tecnico del Petrarca, alla prima stagione sulla panchina del Club che lo lanciò come giocatore verso la maglia azzurra, il titolo arriva in fondo a una stagione che ha visto i veneti chiudere al primo posto la stagione regolare e dominare la doppia semifinale contro le Fiamme Oro, ma anche in fondo a ottanta minuti tutt’altro che semplici, in cui l’esperienza del Patarò Calvisano ha tenuto la partita in bilico sino agli ultimi dieci minuti conclusivi.

A decidere la sfida che assegna il titolo di Campione d’Italia numero ottantotto, mettendo la parola fine al tentativo del Calvisano di riagguantare una partita che il Petrarca sembrava aver chiuso in avvio di ripresa (13-0 di parziale dopo la meta dell’ala Rossi in apertura di ripresa), un drop dell’apertura padovana Menniti-Ippolito alla mezzora della ripresa: il numero dieci petrarchino, autore di quattordici dei diciannove punti, spegne con il secondo calcio di rimbalzo di giornata le velleità di rimonta dei bresciani, consegnando al Petrarca il titolo di Campione d’Italia 2018.

Questo il tabellino della Finale scudetto 2018

Padova, Stadio Plebiscito – sabato 19 maggio

Eccellenza, Finale

Petrarca Padova v Patarò Calvisano 19-11

Marcatori: p.t. 21’ drop Menniti-Ippolito (3-0); 31’ cp. Menniti-Ippolito (6-0); s.t. 1’ m. Rossi tr. Menniti-Ippolito (13-0); 12’ cp. Novillo (13-3); 20’ m. Pettinelli (13-8); 23’ cp. Menniti-Ippolito (16-8); 28’ cp. Novillo (16-11); 31’ drop Menniti-Ippolito (19-11)

Petrarca Padova: Ragusi (32’ st. Rizzi); Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a (13’ st. Francescato); Trotta, Lamaro, Conforti (17’ st. Nostran); Saccardo (cap., 21’ st. Michieletto), Cannone (16’ st. Gerosa); Rossetto (10’ st. Scarsini), Santamaria (21’ st. Delfino), Borean (16’ st. Acosta)

all. Marcato

Patarò Calvisano: Tuimavave; Balocchi, Chiesa (38’ pt. Dal Zilio), Mortali (38’ st. Susio), De Santis; Novillo, Semenzato (10’ st. Casilio); Tuivaiti, Zdrilich (21’ st. Archetti), Pettinelli; Andreotti (35’ st. D’Onofrio), Cavalieri; Zilocchi (31’ st. Biancotti), Morelli (cap, 22’ st. Giovanchelli), Fischetti (35’ st. Rimpelli)

all. Brunello

arb. Liperini

Cartellini: 5’ st. giallo Cannone (Petrarca Padova)

Note: terreno in ottime condizioni. 6500 spettatori circa

Man of the Match: Mennini-Ippolito (Petrarca Padova)

Calciatori: Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 3/3; Novillo (Calvisano) 2