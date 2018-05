Amministrative: a vicenza e treviso le previsioni danno ballottaggi tra cs e cd (3)

(AdnKronos) – Gli altri candidati in corsa che, pero, sembrano avere poche chance sono: Domenico Losappio (M5S), Said Chaibi Sindaco (Coalizione Civica Sinistra per Treviso), Mariastella Caldato (Treviso Unica), Carla Condurso Sindaco (Popolo della Famiglia).

Nelle ultime settimane sono apparsi diversi sondaggi non ufficiali che danno la sfida apertissima con il Centrodestra avanti al primo turno, ma Manildo vincente al ballottaggio. La campagna elettorale che si sta giocando si muove sul confronto di due modelli diversi: il civismo di Giovanni Manildo lontano dai partiti, nonostante l’appoggio del Pd, con l’obiettivo di sfruttare il consenso intorno alla sua persona, e dall’altra parte Mario Conte piu debole come candidatura ‘personale’, ma che e spinto dalla corazzata di centrodestra compatta e che vede l’impegno di esponenti della Giunta come Federico Caner e di Consiglieri Regionali come Riccardo Barbisan.

Per ora gli altri aspiranti sindaco sono sullo sfondo con i pentastellati che a Treviso non hanno mai sfondato, ma che al ballottaggio possono essere, insieme alla sinistra, l’ago della bilancia.

