Treviso: autobus centrato da auto che fugge, tre feriti

Treviso, 18 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata, il bus della prima corsa della Linea 9, partito da Stazione FS, alle 6,45, giunto in localita San Paolo in via Nazioni Unite, e stato coinvolto in un incidente stradale causato da un’auto che, uscendo da una strada laterale, non ha rispettato la precedenza.

A causa dell’impatto per tre persone e stato necessario richiedere l’intervento sanitario. L’ambulanza del 118 intervenuta in tempi rapidi ha trasportato all’ospedale il conducente e due passeggeri per accertamenti dovuti a contusioni. Il conducente dell’autovettura (una Alfa Romeo 147 di colore scuro) dopo aver causato il sinistro si e data alla fuga.

L’azienda Mom che gestisce le autolinee di Treviso “confida negli accertamenti della Polizia Locale del Comune di Treviso e in eventuali testimoni affinche si possa risalire, quanto prima, al responsabile. Nel corso della giornata, l’azienda si e sincerata delle condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, cui augura una pronta guarigione”.

(Adnkronos)