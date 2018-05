I documenti conclusivi del Sinodo dei giovani

Il lavoro del Sinodo dei Giovani della Diocesi di Padova è giunto al termine sabato 19 maggio nella Cattedrale di Padova, con la consegna al vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, del documento conclusivo redatto dall’Assemblea sinodale.

Come per l’avvio ufficiale (lo scorso anno sabato 3 giugno vigilia di Pentecoste) così la conclusione è in occasione della veglia di preghiera che prepara alla Solennità di Pentecoste (domenica 20 maggio).

Un momento atteso che ha visto convocati in Cattedrale i giovani, i rappresentanti degli organismi diocesani, i fedeli tutti per un momento che si è sviluppato in due parti: inizialmente la conclusione del Sinodo dei Giovani, con la lettura integrale del documento finale e la firma da parte del vescovo Claudio, di quattro giovani rappresentanti l’assemblea sinodale, del vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano (Stefano Bertin), del moderatore del Consiglio presbiterale (don Paolo De Zuani), del vicario episcopale per la Pastorale (don Leopoldo Voltan) oltre che di don Paolo Zaramella, coordinatore del Sinodo e di don Mirco Zoccarato, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei giovani. A seguire il tempo della preghiera vigiliare di Pentecoste.

Fonte: comunicato stampa della diocesi di Padova

Il file video della veglia >>

(Diocesi di Padova)