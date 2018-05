EsperiMUSME: due giornate speciali dedicate ai bambini

L’EsperiMUSME Creativity di questo fine settimana, che coniuga scienza e arte, è dedicato al volto: “Ti si legge in faccia”, spiega ai bambini che le espressioni facciali rispecchiano, attraverso i muscoli, emozioni esentimenti che si riflettono e si mescolano con quelli di chi ci osserva. Si “parla con il viso” senza dire una sola parola. Il laboratorio creativo per bambini delle elementari, si svolge sabato 18 maggio con i due turni delle 14.30 e delle 16, per insegnare in modo divertente come è cambiata la rappresentazione del corpo umano nel corso dei secoli e provare con diverse tecniche, dalla pittura alla scultura, ad interrogarsi su come siamo fatti.

La partecipazione a ogni laboratorio costa 6 euro. Il biglietto include l’ingresso del partecipante al museo. La prenotazione è obbligatoria. Durante il laboratorio non è prevista la presenza di adulti accompagnatori.

Si prosegue domenica 19 maggio, alle 16, con EsperiMUSME Baby Special, un laboratorio psico-educativo e creativo per i bambini della scuola dell’infanzia e le loro famiglie tenuti dalla psicologa dott.ssa Francesca Benato. Quello di domenica è un incontro dal titolo “Una re(l)azione davvero esplosiva”, per fare insieme a mamma o papà una grande scoperta, cioè che è solo attraverso la collaborazione, la condivisione delle proprie idee e il fare insieme che si può ottenere un grande risultato, come ad esempio riaccendere tutti i vulcani della Vulcavalle.

Ogni famiglia potrà riflettere, attraverso il fare-insieme, sul valore che hanno la condivisione dei punti di vista, l’ascolto reciproco, e la collaborazione, ingredienti fondamentali per costruire il benessere familiare e, in questo caso, fondamentali per risvegliare un’intera valle!

Il costo è di 10 euro a bambino accompagnato da 1 solo adulto. Nel costo è incluso il biglietto d’ingresso al museo per il bambino.

Info:

http://www.musme.it/

https://it-it.facebook.com/musmepadova/

(Provincia di Padova)