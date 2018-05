Cannes premia l’Italia

Roma, 19 mag. (AdnKronos) – Italia sul podio a Cannes. Marcello Fonte, protagonista di ‘Dogman’ del regista di Matteo Garrone, vince la palma d’oro del 71esimo Festival di Cannes come migliore attore. Lo ha stabilito la giuria del premio presieduta da Cate Blanchett. Premio per la migliore sceneggiatura all’italiana Alice Rohrwacher per ‘Lazzaro felice’. ”Grande successo per il cinema italiano che con i premi a Cannes dimostra, ancora una volta, di essere vivo e apprezzato in tutto il mondo” dice il ministro dei Beni e delle attivita’ culturali e del turismo, Dario Franceschini. Premio migliore sceneggiatura assegnato ex-aequo anche a Naedar Saeivar e Jafar Panahi per Three Faces.

La Palma d’Oro e’ andata a ‘Shoplifters’ di Hirokazu Kore’eda. Presieduta da Cate Blanchett e composta da Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Gue’diguian, Khadjia Nin, Le’a Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve e Andrei Zvyagintsev, la giuria ha assegnato anche i seguenti premi: Grand Prix a ‘BlacKkKlansman’ di Spike Lee; premio della Giuria a ‘Capharna?m’ di Nadine Labaki; per la migliore regia a Pawel Pawlikowski per ‘Cold War’; per la migliore attrice a Samal Yeslyamova per ‘Ayka’ di Samal Yeslyamova; palma d’Oro Speciale a Jean-Luc Godard per ‘Le livre d’image’. La Camera d’Or per la migliore opera prima va a Lukas Dhont per ‘Girl’. La Palma d’Oro per il miglior cortometraggio va a ‘All these Creatures’ di Charles Williams, menzione speciale per ‘On The Border’ di Yan Bian Shao Nia.

