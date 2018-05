Venezia: il questore chiude il bingo per 15 giorni

Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi gli uomini della Questura di Venezia hanno proceduto a notificare ai titolari della sala giochi “Bingo Venezia” e del bar al suo interno “Snack Bar Bingo Venezia” il decreto del Questore, Vito Gagliardi con il quale e stata disposta la sospensione in applicazione dell’art. 100 del TULPS., per ciascun esercizio, dell’attivita per 15 giorni. Situati nella zona di Piazza Barche i due esercizi sono stati, nell’ultimo anno, teatro di episodi di violenza gravissimi e ripetuti: dal “semplice” diverbio, alla minaccia, alla rissa fino ad arrivare lo scorso sabato ad una vera e propria aggressione pianificata nei confronti del personale di security ed al ferimento per arma bianca ed oggetti atti ad offendere, di 3 persone.

La presenza tutt’altro che episodica all’interno dei locali di persone pericolose e con numerosi precedenti penali ha determinato un concreto grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ed uno stato di forte disagio da parte degli stessi dipendenti del locale che sono costretti a subire continue angherie e minacce.

Gli episodi di sabato scorso messi in atto da un nutrito gruppo di pregiudicati albanesi, una ventina di persone, hanno definitivamente configurato un quadro pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e la tranquillita dei cittadini che il Questore Gagliardi ha deciso di contrastare, elevando sin dal suo insediamento nella citta lagunare il livello dell’attivita di prevenzione e contrasto al crimine diffuso e definendo cosi uno scenario di accresciuti controlli straordinari dell’entroterra di Mestre e Marghera che vede in campo le migliori risorse della Polizia di Stato.

