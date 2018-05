TEDX PADOVA CHIUDE CON IL BOTTO: LIVE GRATUITO DI GUALAZZI IN FIERA

Il musicista suonerà a conclusione della manifestazione. Di Centa, Pennacchi, Cecchi Paone, Pelizzari fra gli altri protagonisti. La cena di venerdì 18 curata dall’istituto alberghiero Pietro d’Abano.

Il licensee Carlo Pasqualetto: «L’energia di organizzatori, volontari e partecipanti si farà sentire: lasceremo il segno anche quest’anno»

Innovazione, cibo, musica e… fitness. Ma soprattutto: tante persone, quelle che faranno per due giorni del padiglione 11 della Fiera patavina (via Tommaseo 59) il «cuore» innovativo della città del Santo. Con una sorpresa: Raphael Gualazzi, uno degli speaker di TEDxPadova, si esibirà gratuitamente sabato 19 maggio, al termine della giornata, sempre nello stesso padiglione della Fiera. Il concerto è aperto a tutti, dalle 20.30 alle 21.30: basta registrarsi all’apposito link. Un evento organizzato dalla Padova Innovation Week in collaborazione con TEDxPadova e Despar.

Ma la quinta edizione di TEDxPadova, che ha per tema il topos greco dell’«hybris», la tracotanza di chi sfida gli dei, spunto ad interrogarsi sull’esistenza di un limite etico all’innovazione, prende spunto anche da un’altra massima di saggezza classica: «Mens sana in corpore sano». Ed è così che uno dei partner, Show Health Training Club, ha deciso di organizzare la «La corsa di TEDxPadova 2018». Una corsa di cinque chilometri, uno per ogni edizione della manifestazione, con partenza alle 7.30 di sabato mattina da vicolo Cigolo, accanto a Prato della Valle dov’è la sede di Show Clube, e un percorso che arriva alla Fiera, passando per il Bo, e ritorno. Tutti con la maglia della manifestazione, a dimostrazione plastica della «vivacità» dell’evento. Anche in questo caso basta una registrazione online. Occasione anche per smaltire nel migliore dei modi la Gala Dinner di venerdì 18 maggio, sempre al padiglione 11, evento conviviale in cui 300 persone gusteranno il menù «Stelle & Padelle», preparato dai ragazzi dell’istituto alberghiero Pietro D’Abano.

«TEDxPadova non è solo un evento legato all’innovazione, ma sono due giornate nelle quali l’importanza dello stare insieme, del condividere e scambiarsi idee e suggestioni, si declineranno in vari modi e appuntamenti – spiega Carlo Pasqualetto, licensee di TEDxPadova –. Con una conclusione musicale a cui invitiamo tutti, anche chi non ci sarà durante la giornata. Siamo sicuri che l’energia di organizzatori, volontari e partecipanti si farà sentire a Padova e TEDx lascerà il segno».

TEDxPadova è realizzato grazie a sostegno di Crédit Agricole FriulAdria e con Despar come premium partner, con l’Università di Padova come ente promotore. I biglietti si possono acquistare direttamente sul sito di TEDxPadova, a partire da 33 euro (22 per gli studenti universitari). Nel costo del biglietto sono compresi colazione, pranzo, coffee break, aperitivo finale e gift bag. L’evento comincerà alle 9.30 e prevede una giornata intera di talk, intervallati da break e dal pranzo preparato dallo «chef degli astronauti» Stefano Polato, che ha cucinato per l’esperienza spaziale di Samantha Cristoforetti.

IL PROGRAMMA

Sarà il giornalista Alessandro Cecchi Paone a condurre la quinta edizione di TEDxPadova. Ed ecco il programma della giornata, con l’ordine degli interventi. Comincerà il recordman di apnea Umberto Pelizzari. A seguire la virologa Anna Cereseto, l’olimpionica di fondo Manuela di Centa, il ricercatore Walter Gasparetto e Andrea Pennacchi, «teatrista». Poi, dopo una pausa, Fabio Innocenzi, consigliere delegato Ubs Europe, Marco Buttu, appena tornato da un anno passato in Antartide, il professore Piero Martin, il filosofo della scienza Stefano Moriggi, Alessia Cerantola, giornalista. Concluderanno gli interventi Luca Sorriso Valvo, ricercatore, il medico Luigi Gallimberti, don Marco Sanavio, lo psicologo Alessandro De Carlo, per la conculsione del cantautore Raphael Gualazzi.

TED (Technology Entertainment Design) è un’organizzazione no profit che si pone come obiettivo quello di «diffondere idee di valore». TEDx è il programma di eventi organizzati in maniera indipendente, ma in puro stile TED, nel mondo. Partner dell’edizione di TEDxPadova 2018 sono: Deloitte, Centro Porsche Padova, Show Health Training Club, Vertical Innovation, Praxi, My English School, Y-40, Cimba Italy, iGuzzini, Bios Line, Valbona, Lucenti Group, Bosco del Merlo, Oybò Untuned, Talent Partners, Bevande Futuriste, Lucaffè, Morato, Cantina Italiana, Pasticceria Fraccaro, Redbull, Inaf, Birra Arcadia, Ls Eventi, Carel, Lexjus Sinacta, Mbit informatica, Galileo Visionary District, AD010, Sonda, Blum, Alpenite, Vulcano, Superbello.