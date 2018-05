SNAI – Serie A: spareggio Champions. Tra Lazio e Inter pronostico sul filo

(Milano, 18 maggio 2018) – Nelle quote leggermente favoriti i biancocelesti, mentre gli scommettitori puntano al 49% sui nerazzurri e al 51% su un risultato favorevole alla Lazio, considerato il 33% sul segno ‘1’ e il 18% sulla ‘X’

Milano, 18 maggio 2018 – I quotisti dicono Lazio, pur senza sbilanciarsi troppo; gli scommettitori puntano a maggioranza sul successo dell’Inter. Questo il quadro del big match del turno finale di campionato, quello che all’Olimpico assegna l’ultimo posto disponibile per la Champions. Le quote SNAI dicono Lazio leggermente favorita a 2,45, Inter a 2,70. Il pareggio, che promuoverebbe comunque i biancocelesti, vale 3,55. Le giocate confluiscono per il 49% sui nerazzurri, il restante 51% vede la Lazio in Champions, considerando il 33% del segno ‘1’ e il 18% della ‘X’. L’ultimo incrocio romano delle due squadre risale proprio a un anno fa, 21 maggio 2017: la partita, priva di significato per la classifica, fini’ 1-3 per l’Inter, risultato che stavolta avrebbe un valore ben diverso e che in lavagna si propone a 18. Un altro 0-0, come quello dell’andata di quest’anno, e’ dato a 14, ma i quotisti prevedono una gara con almeno tre reti complessive: l’Over e’ infatti piuttosto basso, a 1,55, l’Under sale fino a 2,35. Modesto anche il Goal, a 1,43, con il No Goal a 2,55.

Milan, c’e’ solo l”1′ – E’ gia’ matematicamente qualificato per l’Europa League, ma nell’ultimo turno di campionato si gioca l’accesso diretto alla fase a gironi. Con una vittoria sulla Fiorentina, il Milan otterrebbe matematicamente il sesto posto, senza preoccuparsi del risultato dell’Atalanta, un punto piu’ giu’. I precedenti e le quote sono dalla parte dei rossoneri, che hanno battuto i viola nelle ultime due sfide a San Siro e sono favoriti a 1,80. Il pareggio e’ un rischio per il Milan e sulla ‘X’ si gioca a 3,90. La vittoria della Fiorentina (che non batte i rossoneri a San Siro dal 2013) invece, e’ data a 4,25. Comunque vada sara’ una sfida aperta secondo i bookmaker: l’Over, almeno tre reti complessive, viaggia a 1,50. Bassa anche la quota sul Goal, la scommessa su entrambe le formazioni a segno. Scende a 1,45, anche considerando che le due formazioni, di media, subiscono almeno una rete a incontro. Entrambe ne hanno incassate 41 in 37 partite di campionato.

Juventus, quota relax – Sara’ invece solo una passerella la sfida tra Juventus e Verona, all’Allianz Stadium. I bianconeri festeggeranno il settimo scudetto consecutivo e daranno l’addio a Gigi Buffon, l’Hellas si congedera’ invece dalla Serie A. I bianconeri giocano in relax, e si vede anche dalla quota per un’altra vittoria, 1,08 appena su SNAI. Il pareggio sale gia’ a 11, mentre un clamoroso colpo del Verona, nonostante il ko sarebbe indolore per la Juventus, vale 25. Scommesse sui gol: la statistica dice che gli ultimi otto incontri tra bianconeri e gialloblu sono terminati in Over, quindi con almeno tre gol. L’opzione vola bassissima per il match di domani, a 1,19 appena. E’ facile pensare che a segnare, probabilmente, sara’ solo la Juve, cosi’ come suggerisce la quota dell”1+No Goal’, giocata sui bianconeri vincenti senza subire reti. L’addio di Buffon a porta immacolata viaggia a 1,73.

