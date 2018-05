SNAI – Ballando con le stelle: Gessica Notaro a un passo dalla vittoria

(Milano, 18 maggio 2018) – Lo show arriva alla serata finale, con l’ex concorrente di Miss Italia favoritissima a 1,45 – Sul podio dei quotisti anche la coppia formata dal surfista Francisco Porcella e dalla ballerina Anastasia Kuzmina e il consulente di immagine Giovanni Ciacci, che balla con Raimondo Todaro.

Milano, 18 maggio 2018 – Rush finale per ‘Ballando con le stelle 2018 – , il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno: i bookmaker scommettono sulla vittoria di Gessica Notaro, che porta ancora sul volto i segni della violenta aggressione subita da parte dell’ex fidanzato. L’ex concorrente di Miss Italia, accompagnata dal ballerino Stefano Oradei, si conferma in cima alla lavagna del vincente SNAI a 1,45. Sul podio dei favoriti anche il surfista Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina tra cui, secondo i rumors, sarebbe scoppiato l’amore: la vittoria del programma vale 6,50.

Quota dimezzata per Ciacci – Stessa quota anche per una coppia molto discussa, formata dal consulente di immagine Giovanni Ciacci e dal ballerino Raimondo Todaro, gli outsider di questa edizione del talent show: solo poche puntate fa, il loro successo si giocava a 50, poi e’ crollato a 15 e ora vale 6,50. Il successo del modello italo–olandese Giaro Giarratana (accompagnato dalla ballerina Lucrezia Lando), invece, si gioca a 8,00. Poche chance per Cesare Bocci, il Mimi’ Augello della serie tv “Il commissario Montalbano”, lontano a 33; ultima in lavagna, a 50 volte la scommessa, l’attrice Nathalie Guetta, la perpetua Natalina nella serie “Don Matteo”.

