‘Luigi? Lo vedo in tv’, parla mamma Di Maio

Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Il mio Luigi? Se fa qualcosa ci mette il cuore, ci si butta completamente. E’ il suo carattere, ha sempre fatto cosi'”. La madre di Luigi Di Maio, la preside Paolina Esposito, parlando con l’Adnkronos, racconta i tanti pregi e pochi difetti del “suo ragazzo”.

Il prof: “Di Maio? Uno studente da 9”

“E’ sempre stato particolare mio figlio, piu’ maturo di quanto lo richiedesse l’eta’ – dice con un pizzico d’orgoglio -. Al liceo era gia’ rappresentante d’istituto, al ginnasio di classe. Ha creato associazioni a Pomigliano che vivono ancora. E’ sempre stato solidale, amicale e, soprattutto, responsabile”. “Consigli per la vita politica? Non saprei che dirgli – ammette -, di sicuro fa meglio di quello che potrei suggerirgli io”.

A tavola e’ di buona forchetta. “Il suo piatto preferito? Pastasciutta al ragu’ – rivela la madre – ma quando viene gli preparo sempre qualcosa di straordinario come pesce, carciofi e melanzane come li facciamo giu'”. Non si vedono dal Primo Maggio, “e’ un periodo un po’ particolare, lo capisco”, ma sono sempre in contatto via messaggini. “Mi basta e, poi, so che sta bene: lo vedo tutte le sere in televisione” conclude ridendo.

(Adnkronos)