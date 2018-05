Giornata della sicurezza Stradale Padova 2018

Venerdì 18 maggio dalle 10 alle 11,30 nella caserma dei Vigili del Fuoco si svolgerà una manifestazione con simulazioni di intervento, alla presenza delle autorità locali e di oltre 2mila bambini frequentanti le scuole di infanzia primarie della provincia di Padova.

“L’iniziativa che si ripete da anni – ha detto il Prefetto di Padova Renato Franceschelli – ha esteso quest’anno il raggio d’azione sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale e sul quale non sono mai abbastanza le iniziative di informazione realizzate nei confronti dei giovani. La tradizione manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco, sarà allargata alla collaborazione della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, del SUEM 118 e dell’ACI.

L’obiettivo è quello di mettere in rete le singole iniziative che ciascuna forza di Polizia pianifica nel corso dell’anno per tutte le scuole di ogni ordine e grado sui progetti di legalità e sui corretti stili di vita per renderli sempre più efficaci e mirati. Con l’ufficio territoriale programmeremo nel corso del prossimo anno scolastico una serie di eventi a più “voci” in modo che possano essere presentati progetti educativi importanti su diverse tematiche che non possono essere sicuramente trascurate.

Domani sarà un giorno di festa e allegria con moltissimi ragazzini che invaderanno il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ma da settembre, quando inizierà il nuovo anno scolastico, cercheremo di assicurare una presenza coordinata ed estesa di tutte le Forze dell’Ordine che parteciperanno a questa importante campagna educativa”.”Le attività che abbiamo organizzato – ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco Vincenzo Lotito – sono sempre servite per vedere da vicino la caserma aperta.

La giornata di domani sarà focalizzata sulla sicurezza stradale, simuleremo un incidente per far capire la drammaticità dell’evento vedendo di persona il crash e l’azione degli operatori. Purtroppo dall’inizio dell’anno ad oggi ci sono stati 139 incidenti, quindi un 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

(Provincia di Padova)