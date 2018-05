Petrarca Rugby: FINALISSIMA -1, LA FORMAZIONE

Prosegue la preparazione del Petrarca per la finale scudetto di sabato 19 maggio.

La partita con il Patarò Calvisano è in programma allo stadio Plebiscito di Padova, calcio d’inizio alle ore 17. L’arbitro sarà il livornese Matteo Liperini, assistenti Piardi (Brescia) e Schipani (Benevento), quarto uomo Laurenti (Bologna), quinto uomo Borraccetti (Forlì), sesto uomo Giovanelli (La Spezia), TMO Stefano Pennè (Lodi).

Dopo la presentazione in Comune a Padova, alla presenza dello staff bianconero, dell’assessore allo Sport Diego Bonavina, e del presidente del Patarò Calvisano Alessandro Vaccari, oggi l’ultimo allenamento di rifinitura al “Centro Geremia”.

“Sarà un’emozione unica giocare la finale scudetto nel nostro Plebiscito”, è il commento di Andrea Marcato. “È una partita che si prepara da sola, non servono motivazioni, discorsi di rito o altro. Con i ragazzi abbiamo trascorso questi giorni stando insieme, allenando i piccoli dettagli e dando tutti il massimo come prassi dalla prima giornata di campionato. Onestamente oggi il mio grazie è rivolto a tutto lo staff medico e fisioterapico, è stato incredibile avere 38 ragazzi su 40 disponibili e focalizzati in campo nel provare a guadagnarsi un posto per la finale. Anche per Calvisano non servono molte parole, sono i campioni in carica, che da anni vincono scudetti o arrivano comunque in finale. Sono la squadra più completa, ottima in tutti i reparti e situazioni di gioco, con il miglior allenatore italiano ed in più vantano l’esperienza che temo oltremodo. Per questa partita, più che mai, il nostro focus sarà sul mantenimento del possesso, sulla difesa e sulla disciplina. Spero davvero sabato possa essere una gran festa, per il rugby italiano, per la città di Padova e per tutti i tifosi del Petrarca.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito (vice cap.), Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Saccardo (cap.), Cannone; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Acosta, Delfino, Scarsini, Gerosa, Michieletto, Nostran, Francescato, Rizzi.

