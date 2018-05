ENTERPRISE TALKING: SEO LOCALE E STORYTELLING PER IL SUCCESSO DEL BUSINESS

GLI IMPRENDITORI A LEZIONE DI SEO E STORYTELLING PER PER COMPETERE CON SUCCESSO NEL SEMINARIO GRATUITO ORGANIZZATO DA CONFCOMMERCIO ASCOM PADOVA

“Andiamo a scoprire le 50 sfumature di GOOGLE, anzi, di GUGL”: con piglio ironico e accattivante Alessandro Agostini, SEO di Bruce Clay Italia, relatore di TEDEX e formatore per il Sole 24 Ore, ha esordito nella seconda puntata del format dedicato da Confcommercio Ascom Padova e Ascom Formazione alle aziende che vogliono fare business con successo oggi con il web marketing strategico padroneggiando al meglio gli strumenti del SEO del SEM dello Storytelling e i social maggiormente utilizzati.

E infatti, dopo i saluti del presidente di Confcommercio Ascom Padova Patrizio Bertin, del direttore generale Otello Vendramin e l’introduzione ai lavori di Davide Barollo, esperto di marketing di Ascom Padova, Agostini ha sciorinato una carrellata di consigli e strategie – volutamente e dichiaratamente esposta con termini semplici e usando il meno possibile acronimi, anglicismi e sigle strane, spiegando le strategie per condividere tramite la piattaforma di GOOGLE MY BUSINESS e delle sue mappe contenuti utili a intercettare i potenziali clienti, chiudendo l’intervento con un piccolo gioco: l’intelligenza artificiale applicata al profilo Facebook.

Andrea Bettini, Storytelling specialist e appassionato ai temi legati all’innovazione e alle nuove modalità di fare impresa, ha invece approfondito una tecnica che in questo momento sta raccogliendo grande successo tra le aziende, lo Storytelling appunto.

Anima di questa tecnica di comunicazione, come enunciato da Bettini, il saper fare, il fare, il far fare e infine il far sapere.

Non poteva mancare una efficace e utilissima elencazione del decalogo dello storytelling, con l’esortazione finale “andate e raccontatevi!”.

L’evento è stato possibile grazie alle sinergie di Confcommercio Ascom Padova e Ascom Formazione e il finanziamento della Regione Veneto nell’ambito del POR FSE 2014 – 2020.

Padova, 18 maggio 2018

(Ascom Padova)