Verona: 19enne portata in pakistan e costretta ad abortire

Verona, 17 mag. (AdnKronos) – Una ragazza pachistana di 19 anni, residente a Verona con la famiglia, dopo essere rientrata in patria nei mesi scorsi, sarebbe stata li costretta ad abortire dal padre e segregata in casa. A chiedere aiuto e stata la stessa ragazza alle compagne di scuola con dei messaggi inviati via Whatsapp. La giovane ha frequentato fino ai mesi scorsi l’ultimo anno dell’Istituto professionale Sanmicheli.

La ragazza, fidanzata con un ragazzo veronese, era rimasta incinta. Insieme, avevano deciso di tenere il bambino che sarebbe dovuto nascere in giugno. Ma la famiglia si sarebbe opposta, portandola in Pakistan, dove appunto sarebbe stata costretta ad abortire.

I suoi amici allarmati dai messaggi, hanno allertato la dirigenza scolastica che ha sua volta ha avvertito la Digos e il consolato. Dalla questura di Verona spiegano che a fine 2017 il padre era stato denunciato dalla stessa figlia per maltrattamenti. La giovane era stata cosi ospitata in una struttura protetta, dalla quale pero la stessa si era allontanata di sua volonta dopo solo quattro giorni e rientrando in famiglia. Cosi fino ai giorni scorsi, in cui appunto dal Pakistan sono arrivati i messaggi di aiuto della giovane ai suoi amici.

