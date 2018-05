Una nuova entusiasmante partnership espande le opportunita’ globali per le attivita’ italiane

– il servizio di consulenza knowledge-based CDI Global Italy e la societa’ internazionale di networking Business e Via Italy (BEV) uniscono le forze per offrire un servizio ineguagliabile agli imprenditori interessati a importare ed esportare dall’Italia; il comunicato in merito e’ stato rilasciato questa settimana.

Le forze trainanti di questa nuova partnership sinergica sono Domenico Sibilio, partner di CDI Global Italy e Benjamin Radomski, CEO di BEV. Il concetto alla base dell’accordo congiunto e’ la volonta’ di aiutare le PMI con un interesse in Italia a crescere e a espandersi sia organicamente sia inorganicamente.

La parte inorganica e’ realizzata principalmente tramite lo sviluppo aziendale per mezzo di raccolta di capitali, fusioni e acquisizioni, disinvestimenti e cosi’ via, attivita’ nelle quali CDI Italy, parte del gruppo CDI Global, ha un’esperienza pluriennale. Il loro track record italiano comprende la consulenza in accordi da vari milioni di Euro per le aziende di packaging Ondulato Lecchese e Goldprint, la societa’ editrice di quotidiani Gruppo Mastagni, i produttori di pasta secca Monteregale e la cartiera Pikerton.

La crescita organica si realizza tramite l’acquisizione di nuovi clienti e la creazione di connessioni reciprocamente vantaggiose; BEV promuove tale crescita da oltre un decennio per le aziende private di tutto il mondo con un elenco di clienti internazionali che comprende Chanteclaire, Milor, Mokarabia, Dotz Nano, Dhampur Sugar, Jools, Gusto Buono e la societa’ di ingegneria idrica israeliana UET. BEV ha anche svolto il ruolo di consulente del direttore di Clean Tech per il governo israeliano in Italia.

“Il network di contatti internazionali e clienti italiani di BEV, unitamente all’expertise di CDI nel campo delle fusioni e acquisizioni transfrontaliere, offrira’ un servizio professionale inestimabile a chiunque voglia espandere la propria attivita’ in Italia”, afferma Sibilio. “Siamo entusiasti delle opportunita’ future che saremo in grado di creare lavorando insieme” .

La nuova partnership e’ diventata pienamente operativa con la recente firma di un accordo con la start-up finanziata Inspecto, un nuovo rivelatore portatile su scala nanometrica per contaminanti negli alimenti, sponsorizzata da Strauss Group e Shinho Corporation.

