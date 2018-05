SNAI, MotoGp: Le Mans chiama Zarco. Marquez, la terza perla vale 2,50

(Milano, 17 maggio 2018) – Il pilota francese sta andando forte e, davanti al pubblico di casa, prova a centrare il suo primo successo, dato a 6,50 – Dovra’ vedersela con lo spagnolo, grande favorito – Anche Rossi e Vinales sono a 6,50, Dovizioso a 7,50.

Milano, 17 maggio 2018 – Johann Zarco osservato speciale nel Gp di Francia, prossimo appuntamento della MotoGp. Il pilota della Tech3 ha bellissimi ricordi sul circuito di Le Mans, dove l’anno scorso ha centrato il primo podio in classe regina, arrivando secondo. Inoltre, si e’ dimostrato tra i piu’ in forma in questa prima parte di stagione e grazie a due podi e’ secondo nel mondiale, a 12 punti da Marc Marquez. Secondo i quotisti SNAI domenica potrebbe essere la volta buona per centrare la prima vittoria, proprio davanti al pubblico di casa: e’ piazzato per il successo alla pari con Valentino Rossi e Maverick Vinales, su di loro si punta a 6,50. Tutti e tre, comunque, dovranno fare i conti con Marc Marquez per salire sul gradino piu’ alto del podio: il campione del mondo in carica, dopo il colpo a vuoto in Argentina, ha preso un gran ritmo, vincendo in Texas e a Jerez. La terza affermazione consecutiva viaggia a 2,50 ed e’ altrettanto probabile (la quota e’ 2,25) che lo spagnolo partira’ dalla pole position.

Ducati piu’ giu’ – Subito dopo, sul tabellone scommesse, arrivano le chance di Andrea Dovizioso, piazzato a 7,50. Il pilota della Ducati cerca riscatto dopo lo sfortunato ko del Gp di Spagna, dove e’ stato atterrato, assieme al suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, da una scivolata di Dani Pedrosa. Una vittoria sarebbe fondamentale in ottica mondiale: Dovi e’ ancora il secondo favorito, ma la distanza da Marquez e’ aumentata; il trionfo dello spagnolo vale adesso 1,25, quello del ducatista sale a 5,00. Anche Jorge Lorenzo provera’ a riscattarsi, ma per lui il successo arriva fino a 15.

Moto2 e Moto3, occhio agli italiani – Ci sara’ da divertirsi anche nelle altre categorie, soprattutto perche’ sono tanti gli italiani in lizza per una vittoria a Le Mans. In Moto2 c’e’ da seguire Francesco Bagnaia, e’ il leader del mondiale: il suo terzo centro stagionale pagherebbe 5,00. Il favorito di SNAI e’ Alex Marquez, a 4,00, ma si candidano per il primo posto anche Lorenzo Baldassarri (a 5,00, come Bagnaia) e Mattia Pasini (a 6,50), pure messi bene nel mondiale, dove sono secondo e quarto in classifica. Anche in Moto3 gli italiani sono in zona calda. La quota piu’ bassa e’ per Jorge Martin, a 2,25, ma a dargli battaglia ci saranno Enea Bastianini (a 5,50), Fabio Di Giannantonio (a 6,50) e la rivelazione di questo mondiale, il leader della classifica Marco Bezzecchi, piazzato a 7,50.

