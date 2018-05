Schneider Electric: a IPACK – IMA 2018 l’innovazione digitale EcoStruxure per l’eccellenza nel packaging

(Stezzano, Bergamo, 17 maggio 2018) – • Tecnologie connesse e operative applicate “dal vivo” nell’area espositiva in una installazione che riproduce integralmente ciclo produttivo e processi di un impianto Food

• Focus sull’innovazione digitale di piattaforme, software, servizi e componenti con soluzioni altamente performanti e robotica integrata, che confermano la leadership dell’azienda nel settore

• Schneider Electric e’ al padiglione 5, stand C38

Stezzano (Bergamo), 17 maggio 2018 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale dell’automazione e della gestione dell’energia, partecipa a IPACK-IMA per presentare tutto il potenziale di EcoStruxure – la sua piattaforma aperta, interoperabile e basata su IoT – per l’innovazione nel settore del packaging.

Componenti connessi, controllo periferico, applicazioni software e servizi costituiscono i tre livelli su cui si basa la trasformazione digitale di un settore in cui per la competitivita’ e il successo sono necessarie soluzioni di assoluta eccellenza, senza margine di errore: a questo si aggiunge una capacita’ sempre piu’ ampia di offrire soluzioni di robotica integrate, grazie anche a nuove partnership e al costante investimento in ricerca e sviluppo.

Ipack-Ima per Schneider Electric e’ l’occasione in cui dimostrare, in uno stand che riproduce una ‘fabbrica in miniatura – connessa e operativa, in cui i sistemi di automazione operano in modo integrato anche con i sistemi IT (data center) di fabbrica e i sistemi di gestione energia.

Ma c’e’ di piu’: ben 11 aziende clienti ‘racconteranno – virtualmente la loro storia di innovazione e successo nel packaging con Schneider Electric attraverso dei video proiettati in stand su un wall dedicato interamente alla digitalizzazione. Inoltre un corner dedicato ospitera’ alcuni dei partner MIPP – Machine Integrator Partner Program di Schneider Electric: un programma di collaborazione, crescita, sviluppo del business pensato dall’azienda per gli OEM piu’ innovativi.

Novita’ e anteprime per il mercato italiano

Tramite aree dedicate ai vari processi e i passaggi di produzione di uno stabilimento food – incentrandosi in particolare sulle fasi di imballaggio – i visitatori potranno scoprire anche le piu’ importanti novita’ che l’azienda presenta nella sua offerta PacDrive.

Innovazione digitale nei processi: spiccano in questo ambito come novita’ l’ePAC M580 Safety. Il primo PAC con ethernet integrato che ha dimostrato di poter gestire il controllo connesso e intelligente di applicazioni varie e complesse, oggi integra in un unico componente funzionalita’ di controllo PLC e sicurezza. Particolarmente rilevante anche l’innovazione in ambito software, con la presentazione della piattaforma software per l’esposizione dei dati tecnici e di produzione delle Macchine EcoStruxure Manteinance Advisor.

Robotica integrata: a IPACK-IMA i visitatori potranno vedere in azione il nuovo robot Scara Lexium STS, presentato in Italia per la prima volta. Il robot e’ frutto dell’evoluzione della partnership tra Staubli e Schneider, e’ completamente integrato nella soluzione PACDrive3. Inoltre in fiera sara’ presentato il Digital Twin, sviluppato in collaborazione con il partner VisualComponents.

EcoStruxure Machine per il packaging: la piattaforma per l’automazione di macchina connessa e integrata di Schneider Electric e’ il contesto in cui si inserisce pienamente l’offerta PacDrive dedicata al packaging. A IPACK – IMA saranno presentati al mercato componenti nuovi, come la linea di drive decentralizzati ILD 62.

Tutti i componenti connessi per l’automazione nei macchinari per il packaging proposti da Schneider Electric sono pronti per trasmettere dati e informazioni, ricreando con i dati un ‘digital twin – di macchine e linee, che consente di realizzare nuovi modi di interagire, operare, manutenere la base installata utilizzando software di supervisione e monitoraggio – anche aperti a terze parti – e tecnologie quali la realta’ aumentata.

Troviamo quindi in IPACK-IMA una serie di soluzioni software Schneider Electric. Sara’ mostrata, come ‘prima’ sul mercato italiano, l’applicazione al settore packaging di EcoStruxure Machine Advisor, soluzione che consente il monitoraggio da remoto, il tracciamento, la manutenzione delle macchine attraverso una piattaforma disponibile in cloud che aggrega dati e informazioni per utilizzarli con applicazioni dedicate.

Per l’innovazione delle modalita’ operative troveremo EcoStruxure Augmented Operator, che usa la realta’ aumentata per rivoluzionare le operazioni di manutenzione dei macchinari e degli impianti e un innovativo strumento di servizio, EcoStruxure Machine Pocket Service. Si tratta di una app che permette di fare diagnostica evoluta via dispositivi mobili (iOS) rilevando dati e informazioni pronti per essere condivisi in modo sicuro solo con chi ne ha necessita’. La app consente – senza installare altro, senza usare software di programmazione, senza PC – di attivare una connessione con la macchina per effettuare diagnostica e manutenzione, catturando le informazioni ‘native – provenienti da componenti e controllori e potendo anche disporre sullo stesso device di documentazione, manuali, schede tecniche e altro ancora.

Infine come elemento di particolare rilevanza in termini di integrazione fra sistemi di fabbrica e altri sistemi, troveremo il tema del controllo dell’energia sulla linea produttiva con il software dedicato EcoStruxure Power Monitoring Expert e componenti ‘Plug & Play – come il meter PM 8000, che attiva in modo immediato monitoraggio di consumi e qualita’ dell’alimentazione.

Hashtag: #EcoStruxure #IoT #industria #ipackima #packaging #connettivita’ #LifeIsOn #SchneiderElectric

Seguici su

Twitter



Seguici su

Facebook

Segui i nostri account globali su:

LinkedIn



Google+



YouTube



Instagram



Blog

CONTATTI STAMPA

Prima Pagina Comunicazione – Caterina Ferrara, Benedetta Campana



02 91 33 98 11 – [email protected]; [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)