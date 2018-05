Nautica, 69% imprenditori conferma crescita ordini

Genova, 17 mag. “Il 69% degli imprenditori nautici conferma la crescita del portafoglio ordini e prevede continui nel 2018, c’e’ chi stima crescera’ fino al 10%. In Italia i valori di crescita del mercato di quest’anno vanno sommati a quelli degli anni precedenti. Una crescita solida, a 2 cifre: il dato definitivo lo daremo a giugno ma si stima circa il +12% nel 2017. Il mercato va bene e il leasing si conferma come strumento fondamentale per il settore”.Lo ha spiegato Carla Demaria, presidente di Ucina-Confindustria Nautica, durante il suo intervento alla presentazione del 58esimo Salone Nautico di Genova.

“Nel primo semestre del 2018, c’e’ mercato in crescita a 1, 2 e 3 cifre – ha poi aggiunto Demaria commentando i dati sul mercato mondiale della nautica – una crescita di 3 cifre in tutta l’area americana. In Sudamerica la situazione e’ positiva perche’ alcuni mercati crescono, l’unico negativo e’ quello brasiliano. Ci sono poi zone di crescita importanti nell’area asiatica, cosi’ come in Australia. E’ un mercato figlio di un anno importante. Va molto bene anche l’Europa”.

(Adnkronos)