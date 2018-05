Il Partner Program Managed Service Provider di Kaspersky Lab raggiunge i 1000 partner: grandi risultati per il primo anno

(Roma, 17 maggio 2018) – Il Partner Program di Kaspersky Lab, dedicato ai Managed Service Provider e lanciato nell’aprile 2017, a febbraio 2018 ha raggiunto il traguardo dei 1000 partner registrati. Nell’offerta dei service provider, l’attenzione alla cybersicurezza e’ diventata un punto focale e in costante crescita; in particolare aumenta la richiesta di servizi di protezione degli endpoint nel settore industriale.

I Managed Service Provider (MSP) piu’ attivi di Kaspersky Lab sono in Europa (il 95%); qui aziende del Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, con il 34%), della Francia (con il 28%) e dei paesi scandinavi (con il 16%) sono all’avanguardia nella regione. Un sondaggio condotto da Kaspersky Lab nel 2017 mostra come la maggioranza (51%) dei MSP sia convinta del fatto che la sicurezza informatica per le operazioni IT sara’ il principale trend, in grado di influenzare il mercato dei Managed Service Provider nei prossimi tre-cinque anni.

Il successo del programma ha visto la vittoria, nei Paesi Bassi, di QNS (Quality Network Services), vincitore del 1000 Partner Award di Kaspersky Lab. Parlando della premiazione e della sua opinione sul Partner Program, Toine van Bilsen, alla guida di QNS, ha commentato cosi’: “Grazie a Kaspersky Lab, possiamo offrire ai nostri clienti una forma di sicurezza potente e flessibile, la migliore della categoria. I clienti possono contare su di noi per fornire un perfetto “insight” dello stato di tutti i loro endpoint, grazie all’aiuto del Kaspersky Security Center. Inoltre, possiamo avere accesso all’assistenza professionale nella nostra lingua, utile nel caso in cui ci trovassimo in difficolta’. Siamo molto soddisfatti del nostro rapporto di lavoro con Kaspersky – .

L’offerta di Kaspersky Lab per i Managed Service Provider comprende prodotti e tecnologie per la protezione dei mail server, degli endpoint e la virtualization security. Come dimostrano i risultati del primo anno del Partner Program, la protezione degli endpoint – inclusa la gestione della sicurezza, il monitoraggio remoto e la gestione dei dispositivi mobili – e’ l’area di business principale per i service provider: in questo ambito, il prodotto di punta di Kaspersky Lab, Kaspersky Endpoint Security for Business, si e’ guadagnato una posizione di leadership (per l’85 %).

I Managed Service Provider che partecipano al Partner Program hanno la possibilita’ di scegliere, a seconda delle esigenze del cliente, soluzioni di protezione degli endpoint sia on-premise, sia cloud: puo’ trattarsi di un prodotto cloud-based – flessibile, veloce da implementare e facile da gestire – o di una piattaforma di sicurezza degli endpoint – scalabile, completamente integrata e con possibilita’ di gestione on-premise.

Quest’anno Kaspersky Lab sta allargando la proposta per i Managed Service Provider, introducendo un prodotto lanciato di recente, Kaspersky Security per Microsoft Office 365, insieme al nuova versione della soluzione Kaspersky Endpoint Security for Business.

Ivan Bulaev, Head of Corporate Channel Management di Kaspersky Lab, ha dichiarato: “Un migliaio di partner registrati e’ la prova tangibile del fatto che il nostro MSP Partner Program e’ stato finora un successo. Siamo orgogliosi della fiducia e dell’interesse che abbiamo riscontrato da parte della community MSP e continueremo ad impegnarci per far si’ che le nostre tecnologie pluripremiate siano a disposizione dei Managed Server Provider. Quest’anno Kaspersky Lab sta ampliando in modo significativo l’offerta rivolta ai service provider, comprendendo le soluzioni per il mercato Enterprise. Questo significa che i provider potranno migliorare ancora di piu’, sviluppare ulteriormente i loro servizi e continuare a far crescere il loro business – .

Per aderire al programma, i partner MSP possono registrarsi sul portale dedicato. I candidati selezionati avranno accesso a sconti cumulabili, corsi di formazione tecnica e commerciale e documentazione marketing.

Informazioni su Kaspersky Lab



Kaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Sala Stampa di Kaspersky Lab: http://newsroom.kaspersky.eu/it/

