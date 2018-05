BNL Gruppo BNP PARIBAS al Wired Next Fest 2018: la contaminazione fa scuola

(AdnKronos) – Parola d’ordine: contaminazione. Con la tecnologia, la Rete, con il lavoro che cambia. Non trasformismo, ma contagio buono, positivo, utile. Proprio la contaminazione sara’ il tema dell’edizione 2018 di Wired Next Fest

, in programma a Milano dal 25 al 27 maggio nei giardini Indro Montanelli.

Negli anni il Wired Next Fest e’ diventato un appuntamento di riferimento imperdibile per pubblico e partecipanti. Un festival a ingresso libero e gratuito che ha come obiettivo quello di avvicinare persone di tutte le eta’ all’innovazione e alla tecnologia. E anche quest’anno BNL Gruppo BNP PARIBAS sara’ main sponsor del Festival, con un programma di talk e workshop su innovazione, futuro sostenibile, ma anche leadership femminile, smart home, realta’ aumentata, banca di ‘nuova generazione – . Una scelta che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la spinta verso il futuro di BNL, nel segno della contaminazione tra i valori dell’affidabilita’, della competenza e della professionalita’, e le sfide di un mondo che cambia velocemente.

Protagonista sara’ BNL Explorer, il format speciale che ha gia’ raccontato il mondo dei makers durante il Maker Faire di Roma. E dalla Capitale, BNL Explorer riparte per fare tappa al Festival dell’innovazione a Milano.

Otto i talk previsti, come altrettante puntate di una serie tv, per raccontare e farsi raccontare dalla voce dei protagonisti, storie di ‘contaminazione – in cui il futuro e’ sempre piu’ a portata di mano. Ancora, tre ore di workshop al giorno per tre giorni, in collaborazione con la Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco; e un reporter con ‘action cam – per catturare le ‘voci – tra gli stand.

Tra i talk a firma BNL, particolarmente interessante sara’ quello dedicato alle donne top manager, imprenditrici innovative e protagoniste del cambiamento. Innovazione che si tinge di rosa, ma fuori da ogni luogo comune. Il talk, dal titolo ‘Pink positive – , e’ in programma venerdi’ 25 maggio.

La ‘smart home – e la casa del futuro sara’ il tema del talk ‘Home tech home – , per raccontare come la domotica possa essere alla portata di tutti, grazie anche ad alcuni innovativi prodotti assicurativi, come la polizza [email protected]

Ancora, BNL Explorer raccogliera’ le voci e le testimonianze delle aziende etiche, responsabili e impegnate nel sociale, nell’ambito del talk ‘Anche le aziende vanno in paradiso – . Il nuovo valore della Csr-Corporate Social Responsability, le case history piu’ innovative, la nuova figura del Csr Manager e il modo in cui BNL fa della responsabilita’ sociale d’impresa e della sostenibilita’ il fil rouge della sua strategia ed attivita’.

Le professioni del futuro e la necessita’ di una formazione continua saranno i temi dei due talk ‘Colloquio di lavoro per il 2040 – e ‘Gli esami non finiscono mai 3.0 – . Le previsioni per i prossimi anni, cosa studiare, dove imparare, come diventare il candidato perfetto per il lavoro del futuro.

Tutti i talk saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook di BNL People .

