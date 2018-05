approvato il primo stralcio per il completamento del collettore fognario di via Crescini

Il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato, mercoledi 16 maggio, il progetto preliminare del completamento del collettore fognario di via Crescini.

Si tratta di un intervento che ha l’obiettivo di completare le opere gia’ realizzate del sistema Forcellini – Crescini evitando cosi’ gli allagamenti che da anni si succedono nella zona.

Il nuovo collettore sostituira’ la condotta fognaria esistente, che ha una sezione oramai inadeguata e si integra con il sistema fognario gia’ costruito a partire dalla vasca realizzata recentemente lungo via Crescini in prossimita’ dell’incrocio con via Bonafede.

Il progetto che prevede un investimento di 356 mila euro, consiste nella posa di uno scatolare di calcestruzzo con una sezione di 2,5 x 1,5 metri per circa 100 metri lungo via Crescini e di altri 40 metri con le medesime caratteristiche lungo via Bellarmino.

Si tratta del primo stralcio del progetto che prevede il completamento del collettore fognario di via Crescini per complessivi 400 metri; la nuova condotta portera’ gli scarichi nella rete che confluisce all’impianto di Voltabarozzo.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi che ha rappresentato il Comune di Padova nel Consiglio di Bacino Bacchiglione spiega: “Si tratta di un intervento importante che permette di mettere in sicurezza una ulteriore porzione del sistema Forcellini -Crescini. Conosciamo bene la situazione dell’area e vogliamo che gli allagamenti diventino al piu’ presto un ricordo per tutti gli abitanti della zona. Per questo c’e’ un preciso piano di interventi condiviso oltre che con Il Consiglio di bacino anche con l’ente attuatore, cioe’ AcegasApsAmga, che realizza i lavori”.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

