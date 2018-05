Veneto: nelle scuole primarie arriva il ‘latte days’, campagna di educazione alimentare (2)

(AdnKronos) – Dei numeri, delle ricadute economiche e sociali della filiera si parlera nel corso del convegno ‘Tutte le qualita del latte. Dai numeri della filiera ai benefici per la salute ‘ in programma venerdi 18 maggio – ore 10.30 nella sede dell’Istituto Comprensivo F. Querini di Mestre. Un evento di approfondimento in cui il presidente della CCIAA Delta Lagunare Giuseppe Fedalto, l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan e la nutrizionista del CREA Maria Mattera incontreranno famiglie, scolaresche, imprese e consumatori per discutere delle peculiarita economiche della filiera e delle proprieta nutrizionali del latte.

Durante l’incontro alcune aziende del settore avranno la possibilita di raccontare il loro lavoro, far assaggiare i prodotti a bambini e genitori, per far capire come il latte puo essere trasformato in altri alimenti e grazie al supporto di una nutrizionista conoscerne i benefici.

Sabato 26 maggio a partire dalle ore 10 in contemporanea a Vicenza e Treviso i bambini, accompagnati da insegnanti e genitori, seguiranno un percorso di sensibilizzazione sul consumo del latte e dei suoi derivati negli stand allestisti nelle piazze adiacenti alle sedi provinciali delle Camere di Commercio, dove non mancheranno attivita per gli adulti e degustazioni di prodotti tipici.

