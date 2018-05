Oriente Food Express: da Adhoc il meglio delle referenze asiatiche

(Caserta, 16 maggio 2018) – Al via nei punti vendita della Campania gli eventi di degustazione e formazione dedicati ai prodotti etnici

Caserta, 16 maggio 2018 – Il cibo etnico piace sempre di piu’. Se fino a qualche anno fa, ‘mangiare etnico – significava spostarsi di molto e recarsi in ristoranti specializzati, adesso i piatti e gli alimenti esotici diventano sempre piu’ una proposta trasversale dei professionisti HORECA tanto che sempre piu’ italiani si aspettano di trovare, ad esempio, in un classico aperitivo del buon sushi o del wasabi.

Adhoc, il Cash & Carry presente in Campania dal 2004, ha lanciato l’iniziativa ‘Oriente Food Express – il Sushi & Curry su misura per te – . Un’area dedicata, presente in tutti i 5 cash&carry, in grado di offrire ai clienti tutte le specialita’ della cucina asiatica, realizzate con ingredienti provenienti dai luoghi di origine e con tecniche gastronomiche qualificate.

Da domani partiranno gli eventi etnici in tutti i cash&carry Adhoc, saranno delle giornate dedicate alla degustazione e alla formazione, in cui si potra’ assaggiare e conoscere queste specialita’ culinarie. Di seguito tutte le date degli eventi: giovedi’ 17 maggio Castellammare di Stabia, venerdi’ 18 maggio San Sebastiano al Vesuvio, giovedi’ 24 maggio Capua Vitulazio, venerdi’ 25 maggio Orta di Atella, sabato 26 maggio Arzano.

L’iniziativa e’ frutto di un accordo in esclusiva in Campania tra Adhoc e Heuschen & Schrouff Oriental Food, il fornitore leader in Europa occidentale. ‘Grazie a questo importante accordo, i Cash&Carry Adhoc avranno l’esclusiva della vendita di prodotti etnici di livello superiore – dichiara Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi – Heuschen & Schrouff importa dall’Asia e in parte produce circa 45 famosi marchi che distribuisce tra i paesi dell’Unione. Una gamma di prodotti costantemente controllata, aggiornata secondo le richieste della clientela e sempre in linea con i criteri di alta qualita’ ed eccellenza – .

Heuschen & Schrouff distribuisce in 35 paesi nel mondo, prodotti provenienti soprattutto da Thailandia, Singapore, Malesia, Filippine, India, Cina, Vietnam e Corea. Una recente novita’ riguarda la produzione e distribuzione di prodotti della cucina araba, turca, caraibica, africana e polacca.

Nelle aree ‘Oriente Food Express – di Adhoc, dove a farla da padrone e’ la cucina del sud-est asiatico, c’e’ solo l’imbarazzo della scelta: la salsa di soia giapponese, ritenuta tra le piu’ pregiate perche’ utilizza il grano come ingrediente principale, i noodles, tipo di pasta molto antico divenuta cibo-gourmet nei locali etnici di tutto il mondo e, ancora, i vermicelli di Longkou, di aspetto simile ai ‘nostri – vermicelli, ma fatti di amido secco mescolato con fagiolini verdi e piselli, che conferiscono al prodotto un aspetto filiforme e translucido.

Non puo’ mancare il Sushi, piatto tipico della cucina giapponese a base di riso e pesce crudo, alghe, vegetali o uova, le miscele per tempura, una pastella per fritti tipica della cucina asiatica e famosa per la sua leggerezza, la salsa di pesce, l’olio di riso e il latte di cocco, ingrediente molto usato nella cucina del sud-est asiatico per i suoi effetti benefici sul cuore e sui livelli di colesterolo.

Adhoc e’ il cash&carry riservato ai professionisti del settore HO.RE.CA. Con un posizionamento di prodotti e servizi focalizzati su qualita’ e convenienza, Adhoc dal 2004 e’ presente in Campania con 5 punti vendita. Piu’ di 10.000 referenze per il settore alimentare con un’attenzione particolare alle specificita’ territoriali. Un assortimento completo che rappresenta le realta’ locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali, costruito sulle esigenze dei clienti, con prezzi Adhoc, promozioni imbattibili e tante altre opportunita’ su misura per risparmiare con semplicita’ tutto l’anno.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani e’ oggi una realta’ di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi srl detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2016, ha registrato un fatturato di circa 800.000.000 di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Deco’, Dodeca’, SuperRisparmioso, Adhoc Cash&Carry, Sebon e Ayoka. Nel gennaio del 2016, Multicedi e’ entrata a far parte del Gruppo Ve’Ge’ per la creazione del piu’ grande network italiano nelle attivita’ di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti. Multicedi srl porta con se’, oltre al marchio Deco’ di cui e’ diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafe’.

(Immediapress – Adnkronos

