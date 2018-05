Mundipharma si aggiudica due premi A’ Design Award & Competition per il nuovo inalatore k-halerR

– Il prestigioso A’ Design Award, concorso che celebra i piu’ importanti design al mondo, idee e prodotti orientati al design in tutte le discipline e i settori creativi, ha conferito a Mundipharma International Limited, parte della rete Mundipharma di aziende associate indipendenti, due premi per il nuovo k-halerR. L’inalatore k-halerR ha ricevuto due platinum awards per il design innovativo nelle categorie ‘Scientific Instruments, Medical Devices and Research Equipment Design’ e ‘Ease of Use and Universal Design’, convincendo la giuria composta da 212 professionisti del design, esponenti della stampa e accademici. Quest’anno al concorso sono pervenute candidature da oltre 100 paesi.

L’inalatore k-halerR punta a risolvere alcuni dei problemi presenti fin dall’invenzione del primo inalatore pressurizzato a dosaggio fisso. k-halerR e’ un inalatore dotato di un meccanismo semplice di attivazione tramite respiro, attivabile con una bassa forza respiratoria, che e’ pensato per facilitarne l’uso da parte dei pazienti. Il dispositivo k-halerR e’ dotato di una valvola esclusiva ad attivazione respiratoria, che rilascia automaticamente una dose con il respiro del paziente all’interno del dispositivo. In questo modo non e’ piu’ necessario il coordinamento durante l’inalazione.

La ricerca indica che gli errori nella tecnica di inalazione sono frequenti (commessi da oltre il 30% dei pazienti in alcuni casi) e sono associati a scarsi risultati nel controllo della patologia, con un conseguente possibile aumento del rischio di riacutizzazioni.[1] E’ dimostrato inoltre che il tipo di inalatore e le preferenze del paziente sono fattori importanti che influenzano i risultati del trattamento.[2]

“Siamo felici che k-halerR abbia ricevuto due premi come riconoscimento del design innovativo, unito alla facilita’ d’uso e praticita’ del prodotto, evidenziando cosi’ come al centro del nostro lavoro vi siano i pazienti. La nostra speranza e’ quella di ridurre il numero di errori critici associati all’uso dell’inalatore e quindi contribuire a migliorare i risultati a lungo termine per i pazienti stessi”, commenta Amedeo Soldi, Medical Director Italy.

“k-halerR aggiungera’ una terza opzione ai comuni pMDI e DPI attualmente disponibili per i pazienti, al fine di migliorare i risultati di aderenza e trattamento. Siamo orgogliosidi portare avanti il nostro commitment a lungo termine nell’area terapeutica respiratoria, promuovendo l’innovazione e mettendo i pazienti in primo piano”, commenta Dario De Simone, recentemente nominato Marketing Director and Strategy Italy.

All’inizio di quest’anno, il dispositivo k-halerR si e’ aggiudicato un iF DESIGN AWARD, trionfando nella disciplina Packaging Design della categoria Medicina / Farmaceutica ed e’ stato apprezzato per la confezione informativa innovativa e gli strumenti di formazione online.[3] Mundipharma si augura che con questo dispositivo e questa confezione premiati, k-halerR contribuisca a un utilizzo corretto del dispositivo da parte dei pazienti con patologie respiratorie.

k-halerR ha ricevuto un risultato positivo dalla Procedura decentralizzata (DCP) europea nell’ottobre del 2017 e quest’anno e’ previsto il suo lancio in Europa. La tecnologia brevettata del dispositivo k-halerR riesce ad adattarsi a una vasta gamma di prodotti per inalazione.

Note per gli editori:

Per saperne di piu’, visitare il sito Web:

https://www.mundipharma.com/media/media-libraries/

Informazioni sulla rete Mundipharma

La rete mondiale Mundipharma di aziende associate indipendenti di proprieta’ privata e’ stata fondata nel 1956 da medici e oggi opera in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Siamo concentrati nello sviluppo di partnership aziendali per identificare e accelerare processi tecnologici significativi in una gamma sempre piu’ variegata di aree terapeutiche, tra cui quella respiratoria, oncologica, del dolore e dei biosimilari. Coerentemente con la nostra tradizione aziendale, cerchiamo di vedere oltre, sfidando i luoghi comuni e ponendoci interrogativi nuovi e stimolanti. Lavorando in partnership con i suoi interlocutori, la rete Mundipharma sviluppa farmaci che creano valore per i pazienti e sistemi sanitari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:http://www.mundipharma.com.

Informazioni su k-halerR

k-halerR e’ un nuovo inalatore con un meccanismo ad attivazione respiratoria che sfrutta una valvola ‘piegata’ brevettata, detta k-valve™. L’inalatore, che si attiva con una bassa forza respiratoria, e’ realizzato al fine di consentire un uso corretto e facilitato da parte dei pazienti.

Informazioni su A’ Design Award & Competition

Negli ultimi nove anni, A’ Design Award & Competition ha selezionato le eccellenti qualifiche di migliore design, idee di design e prodotti orientati al design in tutto il mondo, in tutte le discipline e i settori creativi. Le candidature presentate nelle 110 categorie, dall’industria aerospaziale all’architettura, ai dispositivi medici, vengono valutate da una giuria di 212 importanti personalita’ dell’International Design Academy – The Grand A’ Design Award – composta da professionisti del design, esponenti della stampa e accademici. Per maggiori informazioni, visitare: https://competition.adesignaward.com/index.html

R K-HALER e’ un marchio registrato di Mundipharma.

K-VALVE™ e’ un marchio commerciale di Mundipharma

Riferimenti:

1. D.Price et al. “Inhaler errors in the CRITIKAL Study: type, frequency and association with asthma outcomes”. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2017 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaip.2017.01.004

2. Haughney J, et al. Achieving asthma control in practice: understanding the reasons for poor control. Respir Med 2008;102:1681-93

3. iF DESIGN AWARDS 2018 https://ifworlddesignguide.com/search?search=k-haler#/page/entry/232843-k-haler/

