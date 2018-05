Investire nelle criptovalute: 10 consigli utili

Tutti ne parlano, tutti le cercano, tutti le vorrebbero. Le criptovalute sono un fenomeno in continua evoluzione capace di attirare l’attenzione di milioni di utenti pronti a sfruttarne le enormi potenzialità e guadagnare, così, in maniera totalmente diversa rispetto al concetto classico di lavoro e di investimento. Le criptomonete sono lo strumento attraverso il quale si spera di poter cambiare la propria vita dall’oggi al domani, magari con un minimo investimento, il più delle volte inferiore ai 1.000 euro.

Si tratta di monete virtuali decentralizzate, ovvero non rientrano sotto il controllo di istituti finanziari o governi. Al mondo esistono diverse criptovalute e ognuna ha le proprie caratteristiche. La prima di queste ad affermarsi, i Bitcoin, fece la propria comparsa in un forum di appassionati di informatica, introdotte da un utente che si faceva chiamare con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto (di cui tutt’oggi non è stata accertata la vera identità). I Bitcoin si basano su un sistema chiamato blockchain: si tratta di una sorta di lista digitale dove vengono registrate in tempo reale tutte le transazioni che avvengono tramite Bitcoin. In questo modo il possessore di ogni singolo Bitcoin è registrato sulla blockchain. Il sistema non ha un proprietario unico che lo custodisce e ne garantisce il funzionamento, ma vive grazie alla potenza di calcolo dei computer degli utenti che partecipano al network. In cambio del loro supporto, questi ricevono come gratificazione i nuovi Bitcoin che vengono messi in circolazione. La diffusione di nuovi gettoni è centellinata in modo che non ne circolino troppi, cosa che ne causerebbe l’immediata svalutazione. Per investire sulle criptovalute, dunque, bisogna affidarsi a piattaforme regolamentate dove fare trading sulle criptovalute. Ecco, dunque, dieci consigli utili per investire in criptovalute.

Conoscere il progetto

Quando si vuole investire in criptovalute, la prima cosa da fare è conoscere la criptomoneta su cui si sta riponendo la propria fiducia. Studiarne il progetto alla base è il primo passo da compiere se realmente si valuta un investimento serio, che a volte può richiedere anche un paio di anni prima che si concretizzi. Ad oggi, le due criptovalute che hanno più margini di crescita, tra le più conosciute, sono Ethereum e Ripple, che non a caso occupano rispettivamente la seconda e terza posizione nella top 10 delle criptomonete, oggetto del nostro approfondimento quotidiano da un paio di settimane a questa parte.

Il tempismo

Nel mondo della finanza, in particolar modo tra gli investitori, è risaputo che compiere un investimento su un prodotto non ancora conosciuto dalla massa possa riservare grandi soddisfazioni nel medio-lungo termine. Quando invece un oggetto, in questo caso una criptovaluta, finisce sui giornali locali e nazionali, è ormai troppo tardi. Questo secondo punto è strettamente collegato al primo, in quanto velocità di esecuzione non significa approssimazione. Alla base ci deve sempre essere la conoscenza del progetto alla base della criptomoneta, che permette di capire in che cosa si differenzia dalle altre e quali sono le sue potenzialità.

Investire con gli strumenti giusti

Una volta che si è scelta la criptovaluta su cui investire, è fondamentale farlo con gli strumenti giusti, i quali devono essere l’abito perfetto per ciascuno di noi. Per chi non vuole preoccuparsi ogni secondo della salita o discesa della moneta virtuale, l’investimento più consigliato è l’acquisto diretto della criptovaluta in una piattaforma di Exchange.

Sfruttare le occasioni

I migliori broker offrono la possibilità di investire in contratti che hanno come sottostante le diverse criptovalute. Si tratta di un modo di investire che ha sicuramente degli svantaggi ma permettono di investire con leva finanziaria e in modo più liquido.

Inoltre c’è il grande vantaggio di non dover pagare le commissioni di acquisto e di vendita, che possono superare in diversi casi anche il 5%.

Si tratta di un vantaggio non indifferente, che rende i contratti e i derivati su criptovaluta forse la modalità più interessante e più efficace per investire in questo settore dell’economia.

Aggiornarsi con frequenza

Non trattandosi di valute che hanno economie di riferimento, non ci sono notizie di macroeconomia che possono indirizzarne valore e rendimento.

Le notizie da seguire sono quelle delle comunità di supporto, all’interno delle quali vengono prese decisioni sui futuri sviluppi delle criptovalute.

Informarsi quotidianamente su quello che avviene all’interno delle comunità di utenti e di sviluppatori è dunque l’unico programma di aggiornamento e studio che dovremo seguire.

Cominciare con investimenti minimi

Trattandosi di un mercato volatile, per il quale è raccomandato un investimento limitato, è bene cercare soluzioni che permettano di cominciare con poco. Per fortuna esistono molti broker che permettono di investire sui principali canali che riguardano le criptovalute partendo proprio da una base minima.

Non farsi prendere dall’ansia

Ebbene sì, il fattore emotivo recita un ruolo fondamentale nell’investimento in criptovalute. Il consiglio, dunque, è quello di non farsi prendere dall’ansia quando siamo di fronte ad una perdita. D’altronde si tratta di investimenti ed in quanto tali il rischio di perdere c’è.

No agli eccessi

Discorso inverso riguarda gli eccessi. È bene non fidarsi delle vincite facili ed inaspettate, quelle che ci fanno aumentare il livello di entusiasmo e che potrebbero spingerci ad investire più del dovuto. Per questo è bene stare sempre con i piedi ben saldi a terra, senza rischiare.

Il budget

La valutazione del budget a disposizione è fondamentale e va sempre rispettata. È consigliabile, dunque, decidere un minimo ed un massimo di investimento, in modo da non ledere in maniera grave le proprie casse.

Una valutazione attenta

In ultima analisi è bene considerare l’investimento in criptovalute come una possibilità per guadagnare qualcosa in più rispetto alla normalità. In pochi, infatti, possono considerare tale settore come un vero e proprio lavoro.