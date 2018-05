Intervento presso casetta orto comunale in via altichieri da zevio

14 maggio 2018 – Nella mattinata personale della Squadra Sicurezza Urbana, Coordinato dal Vice Commissario Bettin Dino, si è portato presso “l’Orto Urbano” sito in via Nogarolla (laterale di Via Altichieri da Zevio) dove era stata segnalata una occupazione abusiva della casetta installata come ricovero per attrezzi. Sul posto, gli agenti hanno individuato due cittadini tunisini S.O. di anni venti e D.S di anni ventidue, i quali dopo avere scassinato la serratura della porta di accesso, si erano introdotti

nella casetta in legno per accamparsi. Al momento dell’intervento, i due stavano ancora tranquillamente dormendo. In particolare D.S. era noto al personale in quanto, lo corso 17 aprile, in zona stazione, era stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e seguito di un intervento degli stessi agenti del Reparto Sicurezza Urbana a causa di una violenta lite con un suo connazionale. I due tunisini sono stati condotti presso il Gabinetto di Fotosegnalamento della Polizia Locale e deferiti all’A.G. per i reati di occupazione abusiva e danneggiamento.

(Polizia locale Padova)