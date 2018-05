Banche: lega incontra delegazioni risparmiatori truffati, ok a fondo risarcimenti

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Lavoriamo per risarcire i truffati delle banche, tutti quelli che avevano investito i loro risparmi ed ora non hanno piu nulla. Dobbiamo evitare che oltre all’indescrivibile danno economico si aggiunga un irreparabile danno sociale. Per questo la Lega oltre a sostenere la nascita di un fondo per rimborsare risparmiatori ed aziende, ha presentato anche una pdl per garantire i risarcimenti che, a seconda dei singoli casi, i soci potranno portare in deduzione o detrazione l’ammontare relativo al danno subito al costo storico di acquisto rivalutato ‘. Una folta delegazione di parlamentari Veneti della Lega a margine dell’incontro con i rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori delle banche fallite, tenutosi questo pomeriggio alla Camera, fa il punto della situazione riguardo i risarcimenti.

‘Abbiamo voluto organizzare quest’incontro – precisano – per rendere partecipi le associazioni dei risparmiatori truffati del nostro lavoro e per ascoltare le esigenze di migliaia di cittadini che dall’oggi al domani si sono visti cancellare i risparmi di una vita. La Lega prosegue la sua battaglia di giustizia al fianco dei soci e dei risparmiatori delle banche venete. Non e un caso che nel programma di governo che stiamo mettendo a punto, siano previsti i ristori ad azionisti e obbligazionisti vittime del crac delle banche. Lavoreremo perche arrivino con celerita i primi rimborsi ‘.

