prosegue il Festival Ambiente e Cultura

Proseguira’ fino a domenica 20 maggio il Festival Ambiente e Cultura, il contenitore di iniziative che il Settore Ambiente e Territorio organizza per promuovere una riflessione su tematiche di particolare rilevanza sociale e ambientale attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, conferenze, mostre fotografiche, campagne di sensibilizzazione.

Lo scopo di queste iniziative – promosse dall’Assessorato all’ambiente e dal Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, con la collaborazione della Scuola di Musica Gershwin – e’ di portare all’attenzione del pubblico diverse tematiche ambientali.

L’edizione 2018 del Festival e’ partita domenica 13 maggio in occasione della Domenica Sostenibile e proseguira’ con diverse giornate incentrate su argomenti diversi: adattamento ai cambiamenti climatici, educazione ambientale, acquisti verdi, economia circolare, energia. Ogni tematica sara’ approfondita attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti, ma sempre pensate e realizzate con la stessa leggerezza e con l’auspicio che da piccoli gesti quotidiani si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilita’ di cui siamo tutti responsabili.

Un programma pensato e realizzato nel nostro territorio e per il nostro territorio, mantenendo uno stretto e significativo dialogo con le realta’ artistiche, culturali, istituzionali ed imprenditoriali che lo caratterizzano e che contribuiscono a dare ulteriore valore e identita’ al Festival.

martedi 15 maggio si affrontera’ “La sfida ai cambiamenti climatici”: con il motto “se il mondo e’ un palcoscenico, ognuno deve recitare la sua parte!” i piu’ piccoli saranno coinvolti la mattina nello spettacolo “Lo salvo io il pianeta!” di e con Francesco Giorda dell’Associazione Teatro della Caduta di Torino che Informambiente ha promosso per alcune scuole primarie di Padova; alle 18.30 invece in sala Carmeli si cambia registro con la presentazione del libro di Mattia Bertin “PER ESSER PRONTI. Ripensare la gestione dell’emergenza in citta’” in cui si parlera’ anche del ruolo della comunita’ nella gestione degli eventi catastrofici.

“Dal verde degli acquisti, al verde del paesaggio” sara’ il tema di mercoledi 16 maggio: nell’intera giornata spazio agli acquisti verdi con il Forum Compraverde – Politiche, progetti e servizi di Green Procurement pubblico e privato a Padova promosso da Comune di Padova, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e Fondazione Ecosistemi, che si terra’ in Sala Fornace Carotta dalle 10 alle 17 (in allegato comunicato specifico). In serata (ore 21.15, MPX) spazio invece al rapporto con le nostre ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche grazie allo spettacolo teatrale di Gian Antonio Stella “Patria, patrie e patrimonio. Identita’ di popolo e identita’ culturale” (Biglietto unico 5 euro, fino esarimento posti).

giovedi 17 maggio e’ tutto incentrato su “Economia circolare: riciclo, riuso, rigenero”: la mattina in Sala Fornace Carotta con il convegno “Recuperare e riciclare per ripartire. Esperienze di Economia Circolare” in cui si potranno conoscere il progetto Opportunita’, finanziato dalla Regione Veneto e coordinato dall’Universita’ IUAV di Venezia,e tante altre iniziative ed esperienze basate sui principi dell’economia circolare; la sera (ore 21) in Sala Carmeli con lo spettacolo “Blue revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta” promosso dal Comune di Padova in collaborazione con il Git di Padova di Banca Etica, Universita’ degli studi di Padova e Centro Levi Cases dell’Universita’ di Padova. A cura di Pop Economix e Mercato circolare.

venerdi 18 maggio le “Energie urbane” saranno quelle che emergeranno dal convegno “Rigenerazione urbana – La nuova frontiera della sostenibilita’ energetica” organizzato dall’Associazione NordEstSudOvest in collaborazione con il Settore Ambiente e Territorio (ore 10.30, sede di informambiente) e quelle sprigionate al Piccolo Teatro Tom Benetollo nello spettacolo “Gira mondo gira” con Massimo Carlotto, Giancarlo “Gica” Previati, Maurizio Camardi, Erica Boschiero, Sergio Marchesini.

Sabato 19 maggio sono molte le “Energie positive” raccolte nel programma del Festival Ambiente e Cultura: in via Oberdan dalle 10 alle 18, e’ possibile ottenere informazioni sulla sostenibilita’ energetica del nostro vivere quotidiano con “Energy Days week-end” a cura dell’Associazione NordEstSudOvest; al parco Venturini Natale con “Come una foglia” esperti della Societa’ Italiana di Arboricoltura Onlus – Delegazione Veneta forniranno informazioni sugli alberi e offriranno la possibilita’ di un’esperienza di tree climbing (per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni); alle 16 saranno invece i bonsai ad essere tra i protagonisti di “Made in Japan” presso Pour Moi Bottega Ottica. In conclusione della lunga giornata, SO REAL (Tribute Band Peter Gabriel), il concerto di raccolta fondi per le colonie feline di Altichiero a cura dell’Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV in collaborazione con Associazione Meraki Padova (alle 20.30, Piccolo Teatro Tom Benetollo).

Domenica 20 maggio, oltre agli “Energy Days week-end” che proseguiranno anche per tutta la giornata di domenica, “Energia in movimento” con la “Milonga a Palazzo”, evento speciale del 19edeg; Padova Tango Festival organizzato dall’associazione Cochabamba444 accompagnato da una degustazione offerta al pubblico da Gelateria La Romana che chiude questa densa terza edizione del Festival ambiente e Cultura.

Il programma dettagliato del festival e’ disponibile su www.ambienteculturapadova.it.

Settore Ambiente e Territorio – Informambiente e Ufficio Agenda 21

tel. 049 8205021

email [email protected]

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180515/comunicato-stampa-prosegue-il-festival-ambiente-e-cultura