Nuova memoria di Maria Madre della Chiesa

Per volontà di papa Francesco, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 11 febbraio 2018 (prot. n. 10/18), ha iscritto nel Calendario romano generale, al lunedì dopo Pentecoste, la celebrazione di Maria Madre della Chiesa con il grado di memoria (obbligatoria). Come precisato nella successiva Notificazione del 24 marzo 2018 (prot. n. 138/18), la variazione del Calendario è da ritenersi in vigore già da questo anno liturgico.

1. Testi eucologici: Messa votiva di Maria Madre della Chiesa (Messale Romano, p. 849-850);

2. Lezionario: prima lettura Gen 3,9-15.20 oppure At 1,12-14; salmo responsoriale dal Sal 86 (87); vangelo: Gv 19,25-34 (cfr. Allegato Lezionario Maria Madre della Chiesa, reperibile anche nella pagina dell’Ufficio per la Liturgia). Trattandosi di una memoria è sempre possibile usare la lectio semicontinua traendo le letture dal lunedì della VII settimana del tempo ordinario (anno pari);

3. Liturgia delle ore: dal Comune della Beata Vergine Maria; seconda lettura: Dall’allocuzione del beato Paolo VI, papa, a conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II (cfr. Allegato Liturgia delle Ore, reperibile anche nella pagina dell’Ufficio per la Liturgia);

Per i testi del Lezionario e della Liturgia delle Ore si dispone di questi pdf trasmessi dalla Cei, che invitiamo a stampare per l’uso liturgico di lunedì 21 maggio 2018.

(Diocesi di Padova)