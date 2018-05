Territorio, Eccellenza, Tradizione: questa è l’essenza di MONTAGNANA IN FESTA, un evento unico dedicato alla promozione del pregiato Prosciutto Veneto DOP che quest’anno si terrà dal 16 al 27 maggio nella suggestiva location all’interno delle mura del centro storico di Montagnana (PD), uno dei borghi piùbelli d’Italia e bandiera arancione del Touring Club Italiano.

MONTAGNANA IN FESTA è un grande evento con degustazioni, gemellaggi gastronomici, eventi, visiteguidate ai prosciuttifici ed alla città murata di Montagnana. Un’importante manifestazione gastronomicache cresce di anno in anno diventando sempre più apprezzata e conosciuta dal pubblico anche al di fuoridei confini regionali: un trend in crescita che ha visto aumentare le presenze da 50 mila visitatori del 2012agli oltre 130 mila dell’ultima edizione.

Per questa VII edizione si attendono importanti novità: oltre all’ampliamento dell’ISOLA DEL GUSTO, ilgrande padiglione in Piazza Emanuele II, che arriverà a coprire una superficie di oltre 2.200mq, lamanifestazione durerà 2 giorni in più. Ma non solo, in occasione dell’inedita Notte Rosa che si terrà sabato 26 maggio, il weekend di Montagnana in Festa diventerà ancora più lungo e ricco di eventi, concerti conprotagonisti d’eccezione, promozioni speciali nei negozi aperti fino alla mezzanotte e non solo!

Anche dal punto di vista enogastronomico quest’anno il programma di quest’edizione è ancora più ricco,accanto al Ristorante Hostaria San Benedetto che ogni giorno preparerà un primo piatto diverso tipico dellatradizione, si ripropongono gemellaggi gastronomici che sono ormai diventati un appuntamento fisso eatteso con piacere dal pubblico. Importanti novità per tutti gli amanti della buona cucina: 4 gemellaggigastronomici inediti che daranno un valore aggiunto ancora più grande alla manifestazione.

Direttamente dal Trentino il rinomato Ristorante Ai Tre Garofani porterà i prelibati strangolapreti alle ortiche, mentre glichef della famosa Festa del Canederlo di Imèr (TN) proporranno il loro piatto forte declinato in due variantiinedite: “Canederlo alla Tosela di Primiero con crema di formaggio e Canederlo al “Zuzel” con speck croccante.

Spostandoci più a sud, a MONTAGNANA IN FESTA quest’anno arriverà anche il piatto simbolodella cucina mantovana, i famosi Tortelli di Zucca, una vera delizia che combina la dolcezza dolce dellazucca e degli amaretti, con il salato del formaggio ed il piccante della mostarda tutta da provare ed ilrinomato Ristorante Boccadoro di Noventa porterà per l’occasione i suoi prelibati “Rufioli di corte padovana su passatina di piselli di Baone e prosciutto croccante”. Immancabili poi come ogni anno iconsolidati gemellaggi con l’Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio, che porteranno a Montagnanail loro cavallo di battaglia, il leggendario e prelibato tortellino Nodo d’Amore e con la Locanda La Seggioviadi Recoaro che a grande richiesta ritorna a Montagnana con i suoi celebri Gnochi con la Fioreta, i delicati gnocchi ricotta di malga.

All’interno dell’ISOLA DEL GUSTO saranno come sempre presenti gli stand degli otto prosciuttifici delConsorzio che aderiscono alla manifestazione: Attilio Fontana Prosciutti sas, Prosciuttificio Daniolo Vittorio,King’s spa, Prosciuttificio Boselli srl, Prosciuttificio Crosare snc, Salumificio Brianza srl, Salumificio Fontana snc e Prosciuttificio Vittorio Soranzo srl. Inoltre ci saranno possibilità di abbinamento con altri prodotti delterritorio: formaggi DOP, birre artigianali, dolci della tradizione locale, vini DOC e DOCG ed il Melone del Montagnanese.

Anche quest’anno sarà presente l’Istituto alberghiero Jacopo da Montagnana che nei giorni 26 e 27 maggio impreziosirà il servizio della Sala Gourmet con la presenza dei ragazzi dell’Istituto.

Altra grande novità 2018 è L’ISOLA DELLA MUSICA: accanto all’Isola del Gusto in Piazza Emanuele II, verràallestito un palco all’aperto che ospiterà una fitta programmazione di concerti e spettacoli cheaccompagneranno gli aperitivi e i dopocena di MONTAGNANA IN FESTA.

Sabato 19 maggio alle 22 si terrà il concerto di Elhaida Dani la giovane e sensazionale voce che ha vinto la prima edizione di The Voice of Italy, il live show di RAI 2, capace di un’incredibile estensione e di una formidabile carica emotiva.

Domenica 20 maggio ore 17:30 sarà l’energia esplosiva dei Neversin a riscaldare l’aperitivo di MONTAGNANA IN FESTA, una band hard rock progressive che ritorna sulla scena live dopo quasi 2 anni dilavoro in studio con un inedito album in cui l’hard rock melodico ed il metal classico si fondono coninfluenze progressive.

Nel secondo weekend invece in occasione della Notte Rosa di sabato 26 maggio danon perdere Company In Action, il concerto marchiato Radio Company a partire dalle 21:30 Dj set con lehit del momento più trasmesse per una notte tutta da ballare!

Infine domenica 27 a chiudere l’evento saranno gli In3pido alle 16:30, un mix di stili diversi stili diversi dal rock al blues, passando per il brit-pop con un pizzico di funky ed a seguire alle 17:30 suoneranno i Blonde Brothers, finalisti a “The Winner is” ed. 2017 su Canale 5 con Gerry Scotti.

Info:

http://www.festadelprosciuttoamontagnana.it/

(Provincia di Padova)