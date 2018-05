Maltempo: confagricoltura treviso, produzione frutta flagellata dalle piogge (2)

(AdnKronos) – Situazione migliore per i vigneti. ‘In questa fase vegetativa della prefioritura i vigneti sono davvero splendidi – riferisce Pierclaudio De Martin, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Treviso -. Il germogliamento e regolare, la fertilita delle gemme e buona. Finora la stagione sta andando avanti bene: non c’e ne stress idrico, ne stress da calore. Bisognera vedere poi la fioritura in giugno ‘.

Le piogge e il ritorno del freddo stanno causando ritardi nella crescita anche nei seminativi. ‘Le piogge hanno ritardato la semina della soia e rallentato la germinazione del seme – spiega Carlo Marchesi, presidente della sezione cereali alimentari di Confagricoltura Treviso -. Il freddo previsto per la prossima settimana potrebbe causare ulteriori rallentamenti e guastare il seme, perche la pianta perde la sua vigoria e non riesce a difendersi. Anche il frumento e l’orzo hanno sofferto freddo e piogge, che hanno causato l’aggressione alle piante con malattie funginee. Non sara sicuramente un anno di grandi produzioni. Meglio il mais, con semine buone, anche se un po’ in ritardo. La nascita delle piante e stata uniforme e sta procedendo bene ‘.

