Ciclo di incontri “Il Sindaco e la Giunta vicini a te” – giovedi 17 maggio 2018

“Cara cittadina, caro cittadino,

come amministratori cerchiamo di fare il meglio per Padova ogni giorno e vi ringraziamo per l’aiuto che continuate a darci con i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni e anche le vostre critiche. Governare una citta’ non significa solo progettare nuove opere, ricercare le soluzioni ai problemi, curare il benessere di ciascuno nella vita di ogni giorno. Governare Padova e’ soprattutto ricordare che il Sindaco e la Giunta devono rappresentare tutti i padovani mediando tra istanze differenti ma ugualmente rispettabili. Per fare questo bisogna saper decidere, ma non puo’ mai mancare la voglia di ascoltare le persone e il bisogno di ragionare assieme a tutti voi sul futuro della nostra comunita’. Vogliamo rafforzare questo dialogo, rendere ancora piu’ efficace l’ascolto e per questo abbiamo iniziato un viaggio in tutti i quartieri che ci portera’ vicino a te, vicino alle tue esigenze, vicino alle soluzioni che possono migliorare le cose a partire da quei piccoli interventi che pero’ fanno la differenza. Nel tuo rione, nella tua via, a casa tua. Partecipa alle assemblee pubbliche. Porta le tue proposte, senza partecipazione non ci puo’ essere nemmeno un buon governo. Per questo la tua presenza e’ importante, ti aspettiamo!”

Il Sindaco e la Giunta

L’ottavo incontro si tiene giovedi 17 maggio 2018, alle ore 20:45, in sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 – mappa.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180515/ciclo-di-incontri-il-sindaco-e-la-giunta-vicini-te-gioved%C3%AC-17-maggio-2018