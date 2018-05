3 giugno 2018 Giornata nazionale delle pro loco

14 maggio 2018

Domenica 3 giugno sarà la prima giornata nazionale delle pro loco! Una giornata per far conoscere il grande e diversificato mondo delle Pro Loco, in concomitanza con l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale #Europeforculture.

Per l’occasione, le Pro Loco organizzano in tutt’Italia tantissimi eventi ed iniziative per scoprire il territorio e dei suoi “tesori” e “gioielli” culturali, ma anche per conoscere il suo patrimonio immateriale.

Che aspetti? Partecipa anche tu alla Giornata Nazionale delle Pro Loco!

Ogni Pro Loco potrà aderire aprendo la propria sede e presentando le principali attività realizzate durante l’anno, oppure organizzando un evento.

Le attività verranno inserite nel cartellone nazionale pubblicato nella pagina dedicata alla Giornata Nazionale delle Pro Loco e pubblicizzato in tutta Italia attraverso una campagna di comunicazione dedicata.

Protagonisti di questo evento saranno le Pro Loco con i loro volontari.

3 le modalità di adesione:

1. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA (tour alla scoperta del territorio) pensata appositamente per questa occasione con lo scopo di valorizzare il proprio Comune

2. APERTURA STRAORDINARIA E VISITA DI UN LUOGO SUGGESTIVO

3. ADESIONE AL CALENDARIO con un evento già esistente da segnalare al seguente form: http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=13362

Segnalaci la tua iniziativa e la promuoveremo sul territorio!

Scopri qui le pro Loco del Veneto che hanno già aderito!

(Proloco Padova)