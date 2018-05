SNAITECH e Special Olympics Italia: all’Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali Esti

(Firenze, 14 maggio 2018) – Rinnovata la collaborazione fra SNAITECH – attraverso iZilove Foundation – e il Movimento che promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): ‘Continuiamo a sostenere concretamente i valori piu’ autentici dello sport e quest’anno lo facciamo anche attraverso l’attivita’ di volontariato aziendale. In campo piu’ di 70 dipendenti SNAITECH – .

Firenze, 14 maggio 2018 – SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilita’ intellettiva.

Nel 50 anniversario di questo straordinario movimento, l’Ippodromo SNAI Sesana ospitera’ il prossimo 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L’evento celebrato in casa SNAITECH dara’ ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole e presentati oggi in conferenza stampa a Firenze, con l’intervento dell’Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi.

“Siamo emozionati e onorati di ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo piu’ legati, l’Ippodromo SNAI Sesana – dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH – Quest’anno abbiamo tutti l’opportunita’ attraverso il programma di volontariato di partecipare in prima persona a un’esperienza di vera e propria inclusione. Ogni dipendente potra’ accogliere la ricchezza umana e sociale che questi Atleti straordinari sono in grado di regalare. Il volontariato e’ essenziale per l’organizzazione e il sostegno di Special Olympics Italia, ed e’ per noi un’attivita’ fondamentale per il progresso sociale e culturale della collettivita’. Vogliamo essere sempre piu’ cassa di risonanza di un Movimento che rappresenta i valori piu’ autentici dello sport – .

Quest’anno la donazione e’ solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al “My Special Days“, il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, piu’ di 70 dipendenti scenderanno in campo a Montecatini per offrire un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando cosi’ il vero significato del termine ‘inclusione – . I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell’evento, parteciperanno a tutte le attivita’, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campiu’ gara accogliendoli all’arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili. Un’esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia.

SNAITECH inoltre attivera’ il Payroll Giving, la modalita’ di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia. Ognuno potra’ cosi’ ‘trasformare – le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

