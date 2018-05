Rifiuti: arpav, veneto ancora al primo posto in italia per differenziata (3)

(AdnKronos) – Resta importante il settore del recupero, in particolare quello dei rifiuti organici che rappresenta un ‘eccellenza a livello nazionale e un riferimento, non solo nazionale, di economia circolare. A partire dal rifiuto umido si produce energia elettrica, energia termica utilizzata per scopi civili e sanitari (es. Ospedale di Este) e biometano, quest’ultimo utilizzato come carburante anche per i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Infine, l’Arpav ricorda che tanno per essere emanate le nuove Direttive sull’economia circolare che modificano l’approccio alla gestione dei rifiuti e per le quali il Veneto puo dirsi gia preparato e in linea con gli ambiziosi obbiettivi proposti.

(Adnkronos)