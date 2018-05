I giorni del ciclone

Roma, 13 mag. (AdnKronos) – Irrompe il vortice Nord Atlantico. Si trattera’ di un ingresso davvero imponente, con frequenti contrasti tra l’aria piu’ fresca in quota e quella piu’ mite presente nei bassi strati dell’atmosfera: si tratta di un ciclone di origine islandese che ci terra’ per cosi’ dire compagnia per alcuni giorni. Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it. Lunedi’ 14 sara’ una giornata davvero piovosa e instabile su tutta la Liguria, il Piemonte, e la Lombardia; fenomeni meno intensi sul Veneto occidentale, con qualche pioggia che potra’ spingersi fino al veneziano, e sul Trentino Alto Adige. Da segnalare la possibilita’ di temporali marittimi a tratti forti sui settori costieri liguri, specie tra le province di Genova e La Spezia. Piogge moderate potranno altresi’ interessare l’alta Toscana, poi il pisano, fino a Firenze; tempo spesso perturbato anche sulle province centro-settentrionali sarde.

Tra lunedi’ e martedi’ vediamo il vortice traslare in direzione dell’Italia centrale, per poi portarsi verso il Mar Adriatico nel corso del giorno. Martedi’ 15 ecco che precipitazioni, a carattere temporalesco, interessano gran parte delle regioni centrali: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e, parzialmente Molise, saranno interessati da fenomeni continui, sospinti da forti venti di Libeccio e di ponente. Piogge sparse e temporali sulla Sicilia e sulla Calabria. Attenzione particolare sul Lazio, dove i temporali potranno risultare a tratti intensi, soprattutto sulla citta’ di Roma e, poi, sulle province di Frosinone e Latina. In questa giornata a Roma non si supereranno i 15 C. Mercoledi’ 16 il nucleo instabile ormai si dirige sui settori piu’ orientali italiani, verso la Slovenia; nel corso della giornata precipitazioni localmente intensi potranno ancora interessare la Toscana, e i settori Alpini e prealpini centro-orientali, fino al bellunese, rilievi vicentini, e il Friuli Venezia Giulia. Piogge anche sulla Sardegna settentrionale e sul Lazio, entro sera sui settori adriatici. Giovedi’ 17 il centro depressionario si sara’ ormai allontanato dal nostro Paese, ma azioni instabili pomeridiani saranno particolarmente vivaci al Nordest fino in pianura e sui rilievi alpini centro-occidentali.

