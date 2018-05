Riconoscimenti e compleanni nel mondo pro loco!

10 maggio 2018

Festa nella festa il 6 maggio scorso a Villa Papafava, con un doppio momento dedicato alla consegna dei riconoscimenti a volontari e Pro Loco.

5 targhe celebrative sono state consegnate, in chiusura del convegno provinciale, dal presidente UNPLI Nazionale Nino La Spina con il presidente UNPLI padovano Fernando Tomasello e i presidenti di consorzio, alle associazioni e alle persone che, con il proprio impegno, hanno contribuito alla promozione del territorio. Il Consorzio Atesino Pro Loco ha premiato la Pro Loco di Casale di Scodosia per l’impegno costante nelle attività di promozione del territorio: basti pensare al famoso Carnevale del Veneto alla cui organizzazione collabora anche la Pro Loco. Il Consorzio Cittadellese ha invece premiato la Pro Loco di Gazzo “per la semina e la coltura del riso”, prodotto tipico della zona protagonista di un’ormai storica e celebre manifestazione.

Il Consorzio Euganeo ha assegnato il riconoscimento a Luciano Giordani, già presidente della Pro Loco di Veggiano e vera e propria “icona vivente del patrimonio immateriale del territorio”, il Consorzio del Graticolato Romano a Oscar Scapolo, giovane socio della Pro Loco di Santa Giustina in Colle, per la disponibilità e l’impegno nelle attività del Consorzio.

Infine il Consorzio Padova Sud Est Pro Loco ha voluto premiare la neocostituita Pro Loco di Arzergrande, per la dinamicità e il coraggio di investire nella promozione del territorio.

Un premio speciale è stato poi assegnato alla Pro Loco “padrona di casa” – Montemerlo – che ha collaborato intensamente alla realizzazione della festa provinciale e che festeggia quest’anno il 40esimo anniversario della fondazione: a ricevere il riconoscimento e ricordare le origini dell’associazione, il Presidente Nicola Purgato con il Sindaco di Cervarese Santa Croce Massimo Campagnolo.

Durante il pranzo sociale, sono stati celebrati anche altri 6 anniversari importanti: nel Consorzio Cittadellese hanno festeggiato il compleanno la Pro Loco di Galliera Veneta (50 anni di attività), la Pro Loco di Curtarolo (30 anni) e la Pro Loco di Santa Croce Bigolina (40 anni). Nel Consorzio Graticolato Romano, auguri per i 30 anni di vita alla Pro Loco di San Giorgio delle Pertiche, mentre il Consorzio Padova Sud-Est ha festeggiato la Pro Loco di Legnaro per i suoi 30 anni e la Pro Loco di Piove di Sacco per i suoi “ben portati” 60 anni di attività.

Sfoglia la gallery e guarda le foto delle premiazioni!

(Proloco Padova)