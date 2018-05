Governo: zaia, noi siamo fiduciosi, non farlo getterebbe nel baratro il paese

Treviso, 11 mag. (AdnKronos) – “Noi siamo fiduciosi. Penso che non fare il governo significherebbe gettare nel baratro questo Paese ‘. Cosi il governatore del Veneto, Luca Zaia oggi a Conegliano e tornato sulle trattative in corso tra Lega e M5S per la formazione dell’esecutivo.

‘E’ giusto il dibattito, giusta la dialettica, pero poi vengono i bisogni dei cittadini – ha ribadito Zaia – Il popolo e stremato e penso ci siano delle cose che possiamo fare subito con un governo: si pensi al tema dell’economia, in particolare al Def e all’Iva, al tema del sociale e all’immigrazione ‘. Zaia, conversando con i giornalisti ha quindi sollecitato chi sta al tavolo della trattativa a “non dimenticare il tema delle banche venete e, per quanto riguarda il Veneto, ‘la madre di tutte le battaglie ‘, cioe l’autonomia”. ‘Un governo senza autonomia non e un governo per il Veneto ‘, ha concluso.

(Adnkronos)