Fiera Campionaria Padova 2018. Dal 12 al 20 maggio l’ultima Campionaria a due cifre

(Padova 11 maggio 2018) 11 padiglioni, 800 espositori di 25 Paesi su 90.000 metri quadrati e 221 eventi (su 100 ore complessive di manifestazione): è il modo migliore per la Fiera di Padova di dimostrare che nonostante l’avvicinarsi ai 100 anni è ancora giovane e vitale. Con questi numeri la Fiera Campionaria di Padova 2018 apre sabato 12 maggio per 9 giorni con ingresso gratuito dalle 10 a mezzanotte sabato e domenica e dalle 16,30 a mezzanotte nei feriali.

La Campionaria di Padova che nel 1919 fu per l’Italia la prima Fiera di Campioni in assoluto, nata 7 mesi dopo la fine della Grande Guerra, propone migliaia di offerte merceologiche per le diverse aspettative dei visitatori. La sua caratteristica vincente è offrire “di tutto un po’” facendosi polo attrattivo per chi cerca novità e curiosità, per chi vuol fare acquisti, distrarsi con gli spettacoli, avvicinare culture e tradizioni anche enogastronomiche provenienti da luoghi lontani e per i bambini che troveranno un intero padiglione di 8.000 mq a loro dedicato con il luna park al coperto più grande del Veneto.

Tanti gli elementi di spicco di questa Campionaria, a partire dalla Puglia – regione dell’anno. Il Salone dell’auto e dei veicoli elettrici con 30.000 mq tra padiglione 8, galleria 7/8 e aree esterne dove oltre all’usato sicuro (a km 0 e con modelli aziendali) sarà attivo un circuito quotidiano per Test Drive di bici, moto e scooter elettrici. Oltre ad auto e veicoli commerciali di ultimissima generazione si terrà il 2° Electric Mobility Show, esposizione di auto, moto, ciclomotori e biciclette alimentati ad energia elettrica (in prova anche i veicoli Tesla e Volkswagen), con incontri tra esperti e la presenza del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova che illustra alcuni suoi prototipi e motori elettrici industrializzati da grandi marchi.

Al padiglione 7 il Salone dei sapori e del turismo enogastronomico offre la possibilità di assaggiare e acquistare prodotti tipici di Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e di fattorie biologiche delle provincie di Salerno, Grosseto, Padova e della Slovacchia aderenti alla Rete Wigwam, più presentazioni di anteprime di prodotti da forno salutistici e cibi per gli allergici. Nel Salone 600 mq sono riservati ai prodotti, ai corsi di cucina e danza e agli spettacoli di Taranta della Puglia – regione dell’anno in Campionaria.

Nello stesso padiglione anche le offerte turistiche di Croazia, Marche, Sardegna, Seychelles, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto e una rassegna verde delle piante tipiche delle regioni presenti nel Salone dei sapori.

Il Villaggio dei bambini, è l’intero padiglione 5 dedicato a divertimento, didattica e contatto con animali, natura e sana alimentazione. Il più grande Luna Park indoor del Veneto è costituito da 20 attrazioni per grandi e piccoli e dalla prima esposizione in una fiera del Museo Storico della Giostra e dello spettacolo popolare di Bergantino (Ro), il principale museo sul tema in Europa, che spiega come il divertimento popolare di strada abbia attraversato i secoli partendo dai saltimbanchi per arrivare ai colossali Amusement Parks spesso realizzati in tutto il mondo da famiglie italiane.

Cani e cavalli sono protagonisti di un’area di prove aperte al pubblico e ai bambini, con passeggiate cittadine per cavalieri e cani. E poi laboratori e orti in casa per i più piccoli resi possibili dalla partecipazione delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto in collaborazione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

I padiglioni 2 -3 -4 intitolati Idee da abitare sono dedicati all’arredamento, all’edilizia, agli elettrodomestici e ai prodotti “introvabili”, mentre Le botteghe degli artigiani propongono al padiglione 1 abbigliamento, accessori, articoli per la casa e per la cura della persona, prodotti per il benessere unitamente al Salone della Bellezza con articoli e attrezzature per acconciatori, truccatori e centri estetica.

Musica e divertimento per giovani e partecipazioni di influencer e beniamini dei Social Network, tutti i giorni al padiglione 14 curato da Radio Company con la collaborazione di Easy Coop: con programmi che vanno dal Contest internazionale di Hip Hop coi campioni al Raggaeton, dalla Breakdance alla scuola di Hip Hop, dalle gare di videogames alla Finale regionale di Miss Mondo e alla Tappa di Miss Italia.

La Grande Guerra (in particolare nel Veneto) viene rievocata al padiglione 15: mezzi, foto, documenti e reperti della guerra sono portati da Esercito Italiano, Carabinieri, Comune di Padova, Comune di Asiago, Croce Verde di Padova, da 11 associazioni, 3 musei, 3 industrie e un forte militare. Spiccano la copia di un triplano Fokker rosso come quello del Barone Rosso, il bus didattico, ciclo- barella e basto da soma per il recupero dei feriti a dorso di mulo, la mostra di copertine di riviste del 1918 (anche le celebri illustrazioni del vicentino Achille Beltrame), prime pagine e foto; i reperti dei soldati italiani e austriaci trovati in cent’anni dai recuperanti sull’Altopiano di Asiago.

Sempre al padiglione 15 si tiene il 6° Inventor Show- fiera itinerante delle invenzioni, appuntamento con le curiose idee di un centinaio di inventori provenienti da tutta Italia: prototipi utili o semplicemente bizzarri, invenzioni in alcuni casi già industrializzate.

Il Centenario della Campionaria.

Nella serra allestita nel viale centrale della Fiera di Padova dove ora sorge il Giardino Italia, è posto il cuore simbolico della manifestazione: la rappresentazione per immagini del pre- centenario della Fiera di Padova, raccontato nei suoi passaggi salienti di questi 99 anni.

Inaugurazione sabato alle 11,30 nella serra di Giardino Italia

Prima di un tour tra gli stand che si chiuderà con un drink al padiglione 7 nella Piazza Apulia, alle 11,30 nella serra di Giardino Italia ci sarà l’inaugurazione della Campionaria 2018. Tra gli ospiti, in rappresentanza del Comune di Padova, Antonio Bressa assessore alle Attività produttive e al Commercio e Andrea Colasio assessore alla Cultura.

Gli eventi in Campionaria sabato 12 maggio

Intera giornata Pad. 5 Maneggio aperto a dimostrazioni e prove

10 Pad. 5 Partenza 3° Raduno regionale inROSA, giro cittadino per 18 amazzoni

10 – 12 Pad. 5 Laboratorio di robotica per bambini, Fondazione Fenice Onlus

10,30 – 12,30 Pad. 7 Almakàntika, concerto di Pizzica

11 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

11 – 12 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

11,30 – 12 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

11,30 Serra in Giardino Italia Inaugurazione Campionaria, con visita e drink al Pad. 7 in Piazza

Apulia

12 Pad.7 Punto Alì Conferenza stampa su progetto sociale, con Associazione Uniti per Crescere e

Ju’sto

12 – 13 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

13 – 14 Area N Test Drive gratuiti di auto elettriche per il golf

15 – 16 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

15 – 17 Pad. 5 Laboratorio di robotica per bambini, Fondazione Fenice Onlus

15,30 Pad. 14 H2R Hip Hop Revolution, contest internazionali di Hip-Hop con i campioni

e Company Game Arena – Area Free to Play

15,30 – 16 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

16 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

16 – 17 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

17 Pad. 5 Scodinzonaria, passeggiata in città con cani di tutte le razze

17– 18 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

17,30 – 18 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

17,30 – 20,30 Pad. 7 Fior di velluto, concerto di Pizzica

18 Pad. 5 Laboratori delle Fattorie Didattiche

18 Pad.7 Punto Alì Show Cooking con Riky Chef

18 – 19 Area N Test Drive gratuiti di auto elettriche per il golf

18,30 – 20,30 Pad. 7 Corsi di Pizzica con Ilaria Specchia

18,30 Gall. 7/8 Intervista APS e degustazione vini

19 – 20 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

19,30 – 20 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

20 – 21 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

20,30 – 23,30 Pad. 7 Almakàntika, concerto di Pizzica

21 – 22 Area N Test Drive gratuiti di veicoli elettrici: Tesla, bici e scooter

21,30 – 22 Area N Test Drive gratuiti veicoli elettrici Volkswagen

22 – 23 Area N Test Drive gratuiti di bici elettriche

Info: http://campionaria.it/ https://www.facebook.com/CampionariaPadova/