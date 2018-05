Internet in famiglia: secondo Kaspersky Lab c’e’ preoccupazione ma poca cura per la sicurezza online da parte degli utenti over 55

(Roma, 10 maggio 2018) – E’ ormai documentato: le generazioni piu’ giovani spendono gran parte del loro tempo online, ma non sono le sole a farlo. Gli utenti piu’ maturi (dai 55 anni in su) stanno diventando sempre piu’ digitali, facendo preoccupare il resto della famiglia per il fatto che non stiano prendendo le dovute precauzioni in fatto di sicurezza. Nonostante questo, con piu’ della meta’ (56,5%) delle persone che non fa nulla per proteggere i propri familiari piu’ senior, quindi, la preoccupazione non si sta trasformando in azioni pratiche, ottenendo come risultato il fatto di lasciare i nostri cari esposti a potenziali pericoli.

Le attivita’ online continuano ad avere un’influenza sempre piu’ importante sulle nostre vite di tutti i giorni, un dato di fatto che risulta vero sia per gli utenti piu’ maturi, sia per le giovani generazioni. Secondo la ricerca condotta da Kaspersky Lab e da B2B International, la maggior parte (l’82,7%) degli utenti dai 55 anni in su accede a Internet da casa piu’ volte al giorno e il 38,3% passa almeno 20 ore alla settimana online.

Infatti secondo i dati della ricerca condotta nella seconda parte del 2017, gli appartenenti a questa fascia di eta’ possiedono in media 4 dispositivi connessi per abitazione, inclusi due PC e due dispositivi mobili.

Nonostante i molti vantaggi offerti da questi livelli di connettivita’, gli altri membri della famiglia sono preoccupati del fatto che i loro parenti senior non stiano prendendo le precauzioni necessarie per proteggersi quando navigano: il 58,5% del campione teme per la sicurezza degli over 55 alle prese con il mondo digitale. Inoltre, il 36,3% degli internauti riporta che i loro parenti piu’ grandi sono stati colpiti da una minaccia online – ad esempio sono stati vittime di truffe su Internet (15,7%) o si sono imbattuti in malware o virus (29,9%) o sono stati spiati da software malevoli (45,5%). Osservando questi dati, questa paura sembra del tutto fondata.

In ogni caso, anche se i membri piu’ senior della famiglia sono stati davvero colpiti da minacce alla sicurezza, questa preoccupazione sembra non trasformarsi in azioni pratiche e in supporto. Solo il 32,9% del campione intervistato ha installato una soluzione per la sicurezza online sui dispostivi dei loro parenti piu’ ‘senior – e solo il 36,3% li informa sulle possibili minacce online. Piu’ della meta’ (56,5%) non ha fatto nulla per aiutarli a proteggersi, aumentando potenzialmente il rischio, per loro, di incappare in un incidente legato alla cybersicurezza.

‘Gli utenti over 55 di Internet rappresentano un obiettivo vulnerabile e altamente redditizio per i cybercriminali, tanto da metterli nel mirino per azioni a base di malware, spyware e email scam – ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. ‘L’unico modo per combattere queste minacce in costante evoluzione e’ attraverso un mix che prevede maggiore vigilanza e l’installazione di un software di sicurezza efficace su tutti i dispositivi, inclusi quelli mobili. Questo contribuira’ a tenere sotto controllo i rischi per la sicurezza e mettera’ i membri piu’ anziani della famiglia al sicuro da eventuali, spiacevoli, disturbi digitali”.

Con le persone che oggi trascorrono cosi’ tanto tempo online e i rischi per la sicurezza informatica che diventano sempre piu’ rilevanti, e’ necessario assicurarsi di essere protetti dalle ultime cyberminacce.

Un modo per farlo e’ attraverso strumenti come Kaspersky Total Security, una soluzione multifunzionale in grado di proteggere ogni parte della vita digitale delle persone e mettere al sicuro piu’ dispositivi contemporaneamente. Questa soluzione permette ai membri di una famiglia di comunicare tra loro senza doversi preoccupare dei malware o del fatto che i propri dati personali possano cadere nelle mani sbagliate. Gli utenti Windows possono inoltre contare sulla protezione gratuita offerta da Kaspersky Free, una soluzione che blocca file, siti Web e applicazioni pericolose per proteggere le informazioni personali.

Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitate il sito web di Kaspersky Lab.

Il 2017 Consumer Security Risks Survey Report, dal titolo ‘Not logging on, but living on – , e’ disponibile qui in versione integrale.

Informazioni su Kaspersky Lab



Kaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

