Viabilita: veneto strade, si punta alla mobilita elettrica (2)

Nel dettaglio, la banca dati consentira la localizzazione delle stazioni di ricarica all'interno della regione e lungo le principali direttrici stradali e autostradali e in entrata uscita verso le regioni limitrofe. Inoltre conterra per ogni punto di rifornimento tutti i dati utili come le potenze disponibili, il numero di connettori disponibili, la modalita di pagamento , la logistica locale (bike sharing, car pooling, noleggio) e le strutture ricettive in prossimita (punti di ristoro, centri commerciali, bar #8230;) .

La piattaforma inoltre fornira alle Pubbliche Amministrazioni, chiamate a pianificare la mobilita del futuro, sempre piu sostenibile, gli indicatori per l’identificazione dei punti piu interessanti per nuove localizzazioni delle stazioni di ricarica.

Il progetto prevede anche la creazione di un blog e una newsletter che avranno lo scopo di informare e aggiornare gli utenti su nuove installazioni di colonnine di ricarica, proponendo inoltre dati statistici sull’elettromobilita in Veneto e in Italia, e sulla riduzione di emissioni di CO2 per effetto delle ricariche effettuate con energia verde certificata.

