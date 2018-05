Festival Biblico: Futuro

Si parte venerdì 11 maggio con la sesta edizione padovana del Festival Biblico, il progetto promosso da 14 anni da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo, che nel tempo ha aperto sempre più i confini divenendo un vero e proprio festival regionale.

In questo weekend – 11-13 maggio – protagonista del Festival Biblico, che ha il FUTURO tema dell’anno, sarà Padova che proporrà trenta appuntamenti con oltre 60 ospiti, e location che spaziano dal Centro universitario alla basilica di Santa Giustina, dal MUSME – Museo della Medicina all’aula magna di Palazzo Bo, dalla Specola al Planetario, dal centro culturale San Gaetano a Palazzo Moroni, dall’Mpx a Casa Madonnina a Fiesso d’Artico, passando per sei librerie indipendenti della città (San Paolo-Gregoriana, Lìbrati – Libreria delle donne, La forma del libro, Feltrinelli, Pangea, Limerick).

Cinque i filoni su cui si articola il Festival a Padova – teologico-biblico, sociale, del dialogo, artistico e scientifico – a cui si affiancano gli incontri con l’autore.

Si guarderà al futuro con sguardo sapienziale commenta don Roberto Ravazzolo, referente e coordinatore dell’evento per la Diocesi di Padova: «Sapienziale è l’atteggiamento del contadino che getta i semi confidando in un raccolto di cui non ha certezza ma che attende con fiducia. Questo nostro tempo induce a guardare il futuro con incertezza e tanti dubbi. Sul piano ecologico, politico, economico, religioso, ecc. il futuro sembra riservare poco di buono. Eppure, la conoscenza dei fattori in gioco nel divenire storico, una valutazione per quanto obiettiva dei processi in atto, la disponibilità al cambiamento sono solo alcuni degli aspetti da considerare. Non vanno dimenticate la sapienza e l’audacia del seminatore».

Ma vediamo gli appuntamenti del primo giorno – venerdì 11 maggio 2018.

Per il PERCORSO ARTISTICO si parte la mattina (ore 10.30 – basilica di Santa Giustina) con una lectio divina per immagini: il tempo della salvezza narrato nel coro ligneo del coro grande; mentre nel pomeriggio (ore 17.45) l’appuntamento è al Museo diocesano per la visita guidata gratuita (su prenotazione) alla rassegna I colori del Sacro. Il corpo (appuntamento che si ripeterà per tutti i giorni del Festival a Padova.

Il FILONE BIBLICO-TEOLOGICO si concentrerà sui testi apocalittici della Bibbia con lo sfondo del libro A che ora è la fine del mondo? di don Andrea Albertin (ore 17 Libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli).

Due gli INCONTRI CON L’AUTORE in programma: alle ore 17.30 alla Libreria delle donne (via San Gregorio Barbarigo) con le teologhe Marinella Perroni e Cristina Simonelli sul tema Messaggere di Dio. Le donne nella Bibbia e le loro interpreti; mentre alle ore 18 alla Forma del Libro (via XX settembre) sarà protagonista il giornalista Alberto Friso, autore del volume La strada del Nebo. Storia avventurosa di Michele Piccirillo, francescano archeologo.

Sempre alle ore 18 due appuntamenti uno per il FILONE SCIENTIFICO (Specola, vicolo dell’Osservatorio) con un dialogo tra un astrofisico (don Alessandro Omizzolo) e un biblista (don Aldo Marin) sul tema In-finito futuro; e l’altro del FILONE SOCIALE con un dialogo tra il direttore del settimanale diocesano, Guglielmo Frezza e il direttore dell’Ufficio nazionale Comunicazioni Sociali e Sottosegretario della CEI, don Ivan Maffeis. A tema l’informazione cattolica tra presente e futuro: Senza radici non c’è futuro. Dalla “buona stampa” a un’informazione cattolica al passo con i tempi”. L’incontro si inserisce anche tra le iniziative per i 110 anni del settimanale diocesano.

Evento clou della giornata è nel FILONE DEL DIALOGO, con la partecipazione di Boualem Sansal, scrittore algerino. Alle ore 21 l’appuntamento è al Centro culturale San Gaetano con la serata Totalitarismi e religioni. Tra minacce e speranze. Lo scrittore rileggerà l’ascesa dell’islamismo nel mondo arabo e spiegherà da dover partire per ricostruire un futuro libero dal timore. L’incontro è organizzato in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Il Festival Biblico (che vede il patrocinio di Ufficio catechistico Cei, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Regione Veneto Comune di Vicenza) nell’edizione padovana ha anche i patrocini di: Comune di Padova, Nuova Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova, Esu, Camera di Commercio di Padova, Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Ed è sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo.

fonte: ufficio stampa della diocesi di Padova

(Diocesi di Padova)