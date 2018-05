Le Lezioni di Suono di OPV e Ivan Fedele in onda su Rai 5

In onda su Rai 5, giovedì 10, 17 e 24 maggio 2018, alle 22,15, con repliche il sabato alle 12,30 e la domenica in prima serata le Lezioni di Suono, seconda edizione 2017, registrata in Sala dei Giganti al Liviano con Ivan Fedele e l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretti da Marco Angius.

Ritorna “Lezioni di suono” su Rai5, il format proposto per la prima volta nel 2016 da Marco Angius, direttore artistico della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, in collaborazione con l’Università di Padova.

La seconda serie di “Lezioni di suono” andrà in onda giovedì 10 maggio 2018, ore 22.15, giovedì 17 maggio 2018, ore 22.15 e giovedì 24 maggio 2018, ore 22.15 su Rai5, per la regia televisiva di Daniele De Plano, con la nota formula di interazione tra compositore e orchestra.

Protagonista della seconda edizione 2017 di Lezioni di Suono è stato Ivan Fedele, compositore in residenza dell’Orchestra di Padova e del Veneto per il 2017, e tre sue composizioni – un vero e proprio trittico – dalla scrittura musicale tattile: si tratta dei Syntax, brani ispirati a modelli classici astratti di Haydn, Mozart, Beethoven che esplorano le possibilità formali ed espressive di un nuovo linguaggio sonoro.

«Dal confronto serrato con la poetica prismatica di queste tre coppie sinfoniche – racconta Marco Angius – Fedele trasporta il pubblico in un viaggio avvincente nelle ragioni più profonde del suono acustico ed elettroacustico».

«Il maggio su Rai 5 dell’Orchestra di Padova e del Veneto – commenta Paolo Giaretta, vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, rappresenta un’occasione che porterà Padova tra le capitali italiane della musica».

Ancora una volta il ciclo di Lezioni di Suono è stato prodotto da Zeta Group, vivace realtà di produzione video trevigiana che ha impiegato mezzi e uomini capaci di dare forma ad un progetto di comunicazione culturale che ha richiesto particolari attrezzature e competenze.

«Siamo grati a Rai 5 che ha inserito nella propria programmazione il nostro format. – afferma Massimo Belluzzo, AD Zeta Group srl – Un segnale di apertura per le realtà dall’altissimo profilo professionale in ambito culturale, l’Orchestra di Padova e del Veneto in primis ma anche per le maestranze che stanno dietro alle quinte e restituiscono un prodotto finale spendibile anche oltre confine.»

E ancora sarà possibile seguire l’Orchestra di Padova e del Veneto sempre su Rai 5 domenica 20 maggio, ore 10.15, nell’opera Inori di Karlheinz Stockhausen che ha inaugurato il 61°Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia al Teatro alle Tese il 29 settembre 2017. Si tratta di una composizione sotto forma di preghiera del grande compositore tedesco Karlheinz Stockhausen riproposta ai telespettatori nella versione di Marco Angius.

