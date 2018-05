“Seminariadi” e torneo di calcio dei Seminari Maggiori del Triveneto: due giorni dedicati allo sport

Si è svolta oggi, lunedì 7 maggio, la 19a edizione delle “Seminariadi”, l’evento sportivo che riunisce i seminaristi delle medie e delle superiori di Brescia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto e Arenzano (Genova). Circa 200 seminaristi e 50 educatori si sono cimentati in prove di corsa veloce, resistenza, staffetta, lancio del peso, salto in lungo e salto in alto e poi nel torneo di calcio tra i seminari al CUS di Padova e in seminario minore.

E domani, martedì 8 maggio, torna a Padova il torneo di calcio dei Seminari Maggiori del Triveneto. L’appuntamento è allo stadio Appiani di Padova dalle 14.30 alle 17.30. Il torneo, organizzato quest’anno dal Seminario Maggiore di Padova in collaborazione con CSI Padova, vedrà presenti circa 200 seminaristi provenienti dai seminari di Trento, Padova, Verona, Venezia, Vicenza, Rovigo, Treviso e Vittorio Veneto, Udine-Gorizia-Trieste, Concordia-Pordenone.

Il torneo vedrà in campo otto squadre che si affronteranno in due gironi per arrivare poi alle finali e semifinali.

Le squadre sono:

o Treviso-Vittorio Veneto

o Padova

o Udine-Trieste-Gorizia

o Venezia

o Vicenza-Rovigo

o Trento

o Verona

o Concordia-Pordenone

Al termine del torneo si celebrerà la messa alle ore 19 nella chiesa del Seminario maggiore, in via Del Seminario 29 e a seguire cena e premiazioni.

Lo scorso anno il torneo si disputò a Udine e la finale vide il Seminario di Padova battuto ai rigori dalla squadra del seminario di Treviso-Vittorio Veneto (primo classificato).

fonte: ufficio stampa della diocesi di Padova

(Diocesi di Padova)