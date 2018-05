visibile gratuitamente fino al 6 maggio al San Gaetano il video immersivo Padova Urbs picta

Ultimi giorni per vedere al San Gaetano il video immersivo di presentazione di Padova Urbs picta.

E’ visibile gratuitamente al San Gaetano, solo fino alla prossima domenica 6 maggio lo spettacolare video immersivo che presenta il ciclo di affreschi oggetto della candidatura Unesco, Padova Urbs picta.

Padova Urbs Picta e’ ufficialmente la candidatura italiana per la lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per il ciclo di valutazione 2019-2020. La fondamentale decisione del Ministero, e’ stata ufficializzata pochi giorni fa in occasione della presentazione svolta nel Palazzo della Ragione.

Proprio sul fronte della comunicazione, un elemento importante presentato in occasione di questo evento e’ stata la proiezione del film documentario Padova Urbs picta, prodotto e realizzato da RC Sistemi Audiovisivi con la regia di Matteo Gagliardi, in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, proiettato nel cinema immersivo di RC Sistemi Audiovisivi, un progetto tecnologico realizzato grazie al finanziamento POR FESR Regione Veneto 2014-2020. Una sala cinema immersiva e’ stato appositamente allestita all’interno del San Gaetano per permettere a tutti i padovani che non hanno partecipato all’evento al Palazzo della Ragione di vedere l’eccezionale filmato.

In soli sedici minuti viene ripercorso magnificamente l’itinerario culturale della candidatura Unesco, creando un tracciato emozionale unico che porta lo spettatore nella Padova del Trecento e negli affreschi di Giotto, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio e Jacopo da Verona, protagonisti della piu’ importante stagione artistica della citta’.

Un’esperienza coinvolgente e multi-sensoriale attraverso una videoproiezione “immersiva”, accompagnata da una suggestiva fusione di parole e musica.

Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 – Padova

Fino al 6 maggio, orario: 10-19, ingresso libero

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

