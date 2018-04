Veneto: via libera regione per investimenti 2018

Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali, la giunta veneta ha approvato anche per il 2018 l’Intesa regionale finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali, in attuazione delle norme sul pareggio di bilancio.

‘Si tratta di un accordo di rilievo – spiega il vicepresidente e assessore al bilancio, Gianluca Forcolin – che Regione ed Enti locali concludono per il secondo anno consecutivo. Consente di ridistribuire spazi finanziari tra enti che hanno disponibilita in termini di fiscal compact ed enti che invece necessitano di risorse per far avanzare importanti lavori ed opere pubbliche, rimasti bloccati dalle norme vigenti sugli equilibri di bilancio. Sono norme che penalizzano l’utilizzo delle fonti di finanziamento rappresentate dagli avanzi di amministrazione e dal ricorso all’indebitamento ‘.

Sono 9 gli enti (7 Comuni e 2 Province) che hanno messo a disposizione 23,2 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare 2,2 milioni di investimenti da parte di 14 enti (13 Comuni e 1 Provincia) che ne hanno fatto richiesta, i quali a loro volta restituiranno tali margini agli enti cedenti nel biennio 2019-2020, sempre per il finanziamento della spesa per investimenti.

